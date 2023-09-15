【迪士尼】樂園萬聖節系列活動明起正式舉行　全新「惡人大宅舞會」表演推$99快證

▲ 全新「惡人大宅舞會」表演以《101斑點狗》的壞人庫伊拉為主角。（湯致遠攝）

迪士尼樂園萬聖節活動「Disney Halloween Time」由9月16日至10月31日舉行，今年新增「惡人大宅舞會」表演，並即日起預售相應的99元快證票。期內亦推出全新的應節主題商品，包括「惡人」系列飾物、服裝，售價由59元至649元。另外，今年貴賓團售8,988元，每團最多6人，平均每人1,498元，三小時行程可優先欣賞新表演及巡遊派對等9項服務。

以《101斑點狗》的壞人庫伊拉為主角的「惡人大宅舞會」歌舞表演，演繹原創歌曲《Shine》，時長約15分鐘，舞台四周以庫伊拉的紅色長裙、《白雪公主》中邪惡皇后等的連身裙作裝飾。即日起至10月31日99元快證開售，明日起至10月31日適用，可優先入場表演一次。另一「惡人舞動迪士尼」表演亦設快證，售價159元，即日至11月5日開售及適用。

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其他慶祝活動包括「明日世界 」的明日世界舞台安排了首次穿上萬聖節服飾的史迪仔與安琪與遊客見面。樂園內小食亭、餐廳及迪士尼酒店推出最少42款應節食物、套餐及自助餐。

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樂園同時推出49款全新萬聖節主題商品，「惡人」系列飾物及服裝、米奇與好友、Duffy 與好友 Wishing Kites in the Sky 系列及萬聖節主題商品，售價由59元起至649元，最平「庫伊拉髮圈」，最貴是「米奇萬聖節 Loungefly 迷你背包」。

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記者：陳麗娜