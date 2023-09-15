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【花月殺手】馬田史高西斯新作劇力萬鈞　羅拔迪尼路里安納度狄卡比奧同場鬥戲

娛樂 19:53 2023/09/15

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眾所周知，羅拔迪尼路（Robert De Niro）及里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）分別是殿堂級大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）前期及後來的兩大愛將，而二人在馬田史高西斯新作《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）同場鬥戲。

馬田史高西斯執導兼編劇的《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）由美國暢銷得獎作家大衛格雷恩（David Grann）真實犯罪著作《Killers of the Flower Moon：The Osage Murders and the Birth of the FBI》改編，聚焦1920年代「歐塞奇印第安人謀殺案」（Osage Indian Murders）。

里安納度將夥拍大導演史高西斯促成6度合作　《花月殺手》探究連環兇案與FBI 崛起關係

名編劇出手執筆

當年歐塞奇族人因原居地發現油礦而獲得持續巨額收入，有人為阻止上述安排而策劃連環謀殺，4年間竟多達60多位族人被殺，震驚全國。

為此當年美國政府成立「調查局」（亦即FBI聯邦調查局前身）跨部門調查，揭發維護歐塞奇族人權益的「歐塞奇監護人計劃」原來極度腐敗；最後即使在大量證據下，亦只有少數的謀殺案獲得起訴。

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大衛格雷恩的著作出版後，引起重大迴響，獲《時代雜誌》（Time）、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）等主流報刊的權威書評選為當年十大好書之一。

馬田史高西斯夥拍5屆奧斯卡最佳編劇提名艾力羅夫 （Eric Roth）將該著作改編為劇力萬鈞的劇本，影片10月19日在香港上映。

撰文 : TOPick柴犬出動

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