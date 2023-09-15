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【日本核污水】食安中心截獲栃木縣蔬菜輸港　屬本周第2宗

社會 20:52 2023/09/15

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食物環境衞生署食物安全中心今日（15日）公布，檢查一批日本進口食品時，發現當中有來自受管制縣份的蔬菜，懷疑有關進口商違反相關《食物安全命令》（《命令》），涉事產品已被中心封存，沒有流出市面，中心正跟進事件。

中心檢查該批日本進口食品的食物標籤時，發現3包來自栃木縣的菇類食品並無附有輻射證明書及出口商證明書，懷疑違反相關《命令》。根據該《命令》，源自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉均禁止入口。至於從日本茨城、栃木、千葉及群馬縣進口的這些食品，則必須附有由日本主管當局發出的輻射證明書及出口商證明書，證明有關食物的輻射水平沒有超出指引限值及適宜供人食用，才可進口。

中心會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控。調查仍然繼續。

今次食安中心自周三(13日)首次截獲有福島縣的蔬菜輸港後，第2次截獲有來自受管制縣份的蔬菜輸港。

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