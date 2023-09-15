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【夜經濟】Lalamove推送貨優惠鼓勵夜消費　另首100間小店獲300元送貨利是

社會 22:02 2023/09/15

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熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

Lalamove推送貨優惠鼓勵夜消費，另推首100間小店獲300元送貨利是。（商戶圖片）

全城響應「夜繽紛」活動，即時送貨平台Lalamove亦助慶夜市開張，向首100間報名合資格參展小店派發300元送貨利是，包辦小店進出場及補貨物流，並提供合作宣傳計劃與小店一齊吸人流做旺市。

Lalamove表示，參展小店可透過網站，登記換領2封各150元送貨利是；另外會提供Lalamove Rewards合作宣傳計劃，藉物流送貨帶動夜經濟。

同時，為鼓勵市民投入夜間消費，為逛夜市購物的消費者提供「夜貓」送貨優惠，新用戶只需在Lalamove APP輸入優惠碼【LALAFUN】，即可專享25元送貨折扣優惠，另外凡於推廣期內每晚8時至12點落單送貨，用戶可獲得雙倍Lalamove獎賞計劃積分，優惠期由即日起至10月2日。

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責任編輯：吳雋妍

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