【數人頭】有中學料來年中一班數封頂　批政策過急盼獲1年過渡

▲ 教育局昨日到個別學校實地數人頭。（林宇翔攝）

中小學學生人口下跌，教育局昨（15日）為中小學點算實際在學人數（即俗稱「數人頭」），因應上月底突然公布的調整中一開班機制，有中學預計來年「封頂」最多只能維持開2班中一，批教育局政策推行過急，限制開班數不但令學校「殺校」壓力更大，也有機會令學生及家長失去多個選擇，盼爭取多1年過渡期。

不計直資學校，本報統計上學年有19間學校只開辦2班中一，倘昨日數人頭後未達3班人數，新機制下明年核准開班數將維持2班，不能重上3班。

原預計通關後有機會擴班 批過急調整機制

近年已有多間中學「殺校」或合併的港島區，有校長表示，新學年中一學生人數距離開3班不遠，原預計內地通關後，明年中一班數有望「2變3」，惟來年班數封頂，不但令學校有更大收生壓力，也會令該校專注收取的SEN生家長少一個選擇。該名校長坦言，新政策太遲公布，教師團隊士氣亦很低落，未來希望當局寬限學校多1年時間，核准開班數取過去3年較高者。

教育局昨回覆本報指，學校強或弱視乎其教學質素，班數少也可以是優質的教學，「並非必須容許有擴班的空間才可以強大起來」，又指學校如連續2學年收生不足3班，但仍獲核准以3班參加派位，長遠只會造成壓力，每年均出現不少「虛位」，亦會增加學生流動「音樂椅」情況，期望學校更務實和實事求是，專注長遠發展。

教育局亦指，今日同時透過電子系統收集公營學校學生資料，並派員實地到訪個別學校數人頭，訪校數目與往年相若；學校修訂班級結構及教職員編制結果將月底公布。

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記者：馮琪雅