【全職爸爸】太太開美甲店養一家三口　內地男來港全職湊4歲仔被嘲食軟飯

▲ 內地男來港全職湊4歲仔，被嘲食軟飯。

今時今日的社會不再是「男主外，女主內」，家庭主夫的人數愈來愈多，但他們不時受到歧視。一名內地來港的爸爸在社交平台分享自己的家庭故事，他當上全職爸爸照顧4歲的兒子，一家靠太太開美甲店維生。他被嘲食軟飯卻不在意，反而因此體會到太太為人母的不易。

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彌補失去的親子時光

該名爸爸以「披荊斬棘的奶爸」之稱於小紅書發帖，他表示兒子出生後遇上疫情，當時一家三口居於內地，後來太太先帶兒子回港生活，他與妻兒此短暫分開。大半年後，他來港一家團聚。

他分享現時一家三口在大圍居住，太太開美甲店，而4歲的兒子已入讀幼稚園。他有感錯失了很多與兒子一起的親子時間，曾經經歷了分隔兩地，感慨「疫情幾年就這樣長大，中間有很長時間兒子沒有父親的陪伴」。到他來港後，兒子又要入學了，因此他願意成為全職爸爸，只望與兒子有更多相處時間︰

我選擇了彌補之前時光陪伴兒子，來香港成為了全職奶爸，成為了別人眼中的閒人。

甘願做太太背後的男人

「男主內，女主外」並非人人能接受，他不免被別人嘲笑為食軟飯，但他無悔當上全職爸爸及家庭主夫，也不介意為了家庭而犧牲事業。他直言有能力養活家人，並非毫無用處，但他成為全職爸爸後，更能理解太太照顧孩子的辛勞，亦明白為人母的不容易。他不為照顧家庭而丟臉，豪言︰

甘願做成功女人背後的男人！

不少網民讚賞這位爸爸敢於承擔家庭責任，認為全職爸爸或全職媽媽的角色非常重要，全天候照顧家庭，沒有放工時間，也沒有年假，值得敬佩。他們成為了家人的避風港，令一家人生活得舒適無憂。

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責任編輯︰王明芳