  • 28°C
香港時間 : 2023916日 (週六) 11:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全職爸爸】太太開美甲店養一家三口　內地男來港全職湊4歲仔被嘲食軟飯

育兒經 10:41 2023/09/16

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

內地男來港全職湊4歲仔，被嘲食軟飯。

今時今日的社會不再是「男主外，女主內」，家庭主夫的人數愈來愈多，但他們不時受到歧視。一名內地來港的爸爸在社交平台分享自己的家庭故事，他當上全職爸爸照顧4歲的兒子，一家靠太太開美甲店維生。他被嘲食軟飯卻不在意，反而因此體會到太太為人母的不易。

最新影片︰

TOPick一分鐘

彌補失去的親子時光

該名爸爸以「披荊斬棘的奶爸」之稱於小紅書發帖，他表示兒子出生後遇上疫情，當時一家三口居於內地，後來太太先帶兒子回港生活，他與妻兒此短暫分開。大半年後，他來港一家團聚。

他分享現時一家三口在大圍居住，太太開美甲店，而4歲的兒子已入讀幼稚園。他有感錯失了很多與兒子一起的親子時間，曾經經歷了分隔兩地，感慨「疫情幾年就這樣長大，中間有很長時間兒子沒有父親的陪伴」。到他來港後，兒子又要入學了，因此他願意成為全職爸爸，只望與兒子有更多相處時間︰

我選擇了彌補之前時光陪伴兒子，來香港成為了全職奶爸，成為了別人眼中的閒人。

甘願做太太背後的男人

「男主內，女主外」並非人人能接受，他不免被別人嘲笑為食軟飯，但他無悔當上全職爸爸及家庭主夫，也不介意為了家庭而犧牲事業。他直言有能力養活家人，並非毫無用處，但他成為全職爸爸後，更能理解太太照顧孩子的辛勞，亦明白為人母的不容易。他不為照顧家庭而丟臉，豪言︰

甘願做成功女人背後的男人！

不少網民讚賞這位爸爸敢於承擔家庭責任，認為全職爸爸或全職媽媽的角色非常重要，全天候照顧家庭，沒有放工時間，也沒有年假，值得敬佩。他們成為了家人的避風港，令一家人生活得舒適無憂。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【育兒心得】社工辭職做湊仔公憶8年苦樂　全職爸爸因兒子一個舉動爆喊
15:16 2022/08/31
【育兒心得】社工辭職做湊仔公憶8年苦樂　全職爸爸因兒子一個舉動爆喊
【全職爸爸】毅然辭工當全職爸爸湊女執屋　人夫遭嘲沒出息︰家庭主夫很可恥嗎？
12:15 2023/09/11
【全職爸爸】毅然辭工當全職爸爸湊女執屋　人夫遭嘲沒出息︰家庭主夫很可恥嗎？
【全職爸爸】港媽半工讀醫科丈夫全職湊女　不甘惹閒話︰邊個有事業心就主外
11:57 2023/08/29
【全職爸爸】港媽半工讀醫科丈夫全職湊女　不甘惹閒話︰邊個有事業心就主外

你可能感興趣

【育兒心得】社工辭職做湊仔公憶8年苦樂　全職爸爸因兒子一個舉動爆喊
15:16 2022/08/31
【育兒心得】社工辭職做湊仔公憶8年苦樂　全職爸爸因兒子一個舉動爆喊
【全職爸爸】毅然辭工當全職爸爸湊女執屋　人夫遭嘲沒出息︰家庭主夫很可恥嗎？
12:15 2023/09/11
【全職爸爸】毅然辭工當全職爸爸湊女執屋　人夫遭嘲沒出息︰家庭主夫很可恥嗎？
【全職爸爸】港媽半工讀醫科丈夫全職湊女　不甘惹閒話︰邊個有事業心就主外
11:57 2023/08/29
【全職爸爸】港媽半工讀醫科丈夫全職湊女　不甘惹閒話︰邊個有事業心就主外
全職爸媽 爸媽心聲 家庭關係 家庭教育 夫妻之道 網絡熱話 幼稚園 歧視

最高瀏覽

【交通意外】約廿歲醉酒男倒臥大學站月台　遭列車撞到當場死亡
02:01 2023/09/15
【交通意外】約廿歲醉酒男倒臥大學站月台　遭列車撞到當場死亡
【學生津貼】今起申請$2500學生津貼「智方便+」網上排長龍　港媽：僅25分鐘填表
10:16 2023/09/14
【學生津貼】今起申請$2500學生津貼「智方便+」網上排長龍　港媽：僅25分鐘填表
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
16:35 2023/09/12
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣