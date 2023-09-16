【移英生活】林子博兒子校園環境曝光　舒適寜靜學校對面有勁大養馬牧場

▲ 環境好正！

前TVB娛樂新聞台主播林子博於2021年帶同一對子女移民英國，經歷過不少挫折，由初初租住的公寓「甩皮甩骨」、找學校上的困難等，移英至今兩年，一家三口現在總算安定下來。

【子博在英國】林子博回港秘密切除口水腺瘤 8小時手術過程驚險

回港行程多多

早前林子博與子女回港探親和拜祭亡妻，而且，此行他回港亦另有原因，原來他要入院接受切除口水腺瘤手術。

最終手術順利，他在港的行程多多，除與李婉華舉辦見面會，又參加music concert。

▲ 子博與子女。

兒子校園曝光

不過轉眼他已返回英國，日前他上載一段短片到社交網，片中所見，林子博染了一頭金髮，透露接兒子林卓楠放學，並拍下卓楠校附近的環境，見校園非常大，學校對面更有一個勁大的養馬牧場,環境非常舒適，對比香港教學環境，完全兩個世界。

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分享在英國的生活點滴

林子博於2021年8月帶同子女移民到英國，並開設YouTube頻道《子博在英國》不時分享他的移英生活，網民亦十分留意他的動向。

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