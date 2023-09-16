【紅山半島僭建】甯漢豪：事件證獨立屋僭建有隱患　當局將加強巡查

▲ 紅山半島山泥傾瀉現況。（馮漢柱攝）

大潭紅山半島多幢獨立屋發現僭建，發展局局長甯漢豪表示，3間獨立屋僭建的證據已經存在，當局未來會做深入搜證，找出涉事人，之後會提出檢控，並會大規模巡查包括紅山半島等獨立屋。



甯漢豪今日在電台節目表示，屋宇署打擊僭建的工作過往集中在市區，因為市區的僭建棚架、伸出物等，對公眾的風險較大，但紅山半島事件說明，獨立屋僭建亦有安全隱患，政府會加強巡查，展示打擊僭建的決心。她強調，巡查行動一定不會只停留在紅山半島，相信臨海及位處斜坡，會是屋宇署考慮因素之一。

她又指，屋宇署每年都會選定目標樓宇主動巡查，至於將來是否要將更多獨立屋納入巡查範圍，要按風險為本等多個因素去評估。

暴雨反映哪區水浸特別嚴重 有助研究工程排序

有報道指，上周極端暴雨多個水浸重災區的排水防洪工程進展緩慢，部分提出至今超過10年仍未完工。甯漢豪表示，目前有12項工程正在進行中，而正在做詳細工程設計的有18項，分布在新界北、元朗、黃大仙、東區等，她強調，政府針對排水系統的工程從來沒有停止，但每項工程的進度涉及資源調配。日前的特大暴雨反映出哪些地區的水浸問題特別嚴重，相信有助日後研究各項工程的排序。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸