郭富城宣布內地巡演《舞林星傳》正式展開　斥資半億建智能方塊巨型風車舞台

前日（9月14日）下午，郭富城（Aaron）出席《舞林星傳世界巡迴演唱會2023》在深圳舉行的發布會，正式官宣其內地巡演新旅程即將開展。這個《舞林星傳》巡演將在內地逾50個多個城市舉行，首站於11月率先在深圳起跑。



大會司儀為陳芷菁表示，一直有欣賞Aaron的演唱會，認為對方是演唱會界的標竿人物，一直尋求突破。

此外，更讚Aaron是位橫跨音樂、電影及舞台表演的頂尖全能藝人，憑藉精湛的演技多次榮獲「影帝」殊榮，用超強的創意舞台和實力表演打造多場突破舞台視野的演唱會，被冠以「舞台王者」美譽。

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全新升級版

發佈會上，大會準備了一段視頻，回顧郭富城歷年演唱會締造各個經典舞台的片段，百變新穎的唱跳以及列入健力士世界紀錄的450°旋轉舞台帶來無與倫比的感染力。

暌違4年，郭富城帶著全新主題的巡迴演唱會開啟新一章的巡演。他表示：「對於演唱會的製作，我每次都希望尋求突破，打破自己的常規，今次全新巡演我會繼續和合作無間的精銳團隊，去打造全新升級版視覺盛宴，無論舞台設計、舞蹈編排、造型配搭，都力盡創作新視覺。」

他並透露少許舞台的亮點，將會有一個智能方塊巨型風車舞台：「今次仍然得到造型大師張叔平為我打造形象，也是很振奮的事，希望『舞林星傳』的舞台和製作，能讓歌迷朋友們都感受到我們的用心和覺得驚豔。我不敢自誇說甚麼舞台王者的稱號，但是我站在舞台上的製作，就肯定是王者級別的班底。」

今次演唱會命名為《舞林星傳》亦是「新傳」的同音義，喻意今次巡演是全新篇章，但同時會展示郭富城星光旅程的經典金曲，作出適意編配，令命題更意義非凡。是次《舞林星傳》製作非常龐大，單是舞台製作也斥資逾半億去打造，絕對不惜工本，令人期待。

在發佈會現場，總主辦AMG亞洲音樂娛樂準備了一份啟航禮物「琉璃馬」送給郭富城，琉璃寓意幸運吉祥，而七彩琉璃更是大放異彩，馬型又栩栩如生，寓意著全新巡演《舞林星傳》一定馬到功成。

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