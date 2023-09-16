【腦中風】打工仔常飲2款湯致腦中風　醫揭1飲食習慣出事

▲ 台灣一名男子常飲2款湯導致心律不正腦中風，求醫後揭出一個飲食習慣惹禍。

不良飲食習慣隨時可以導致中風！有台灣醫生分享病例，指一名男子近日突然暈倒，送院後證實為腦中風。原來該男子長期維持高鹽分的飲食習慣，並經常喝2款湯，因而導致心律不正，最終引發中風。

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台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生周四（14日）在其個人Facebook專頁分享個案，表示該名男子本身從事公共交通行業，早前突然頭暈，甚至不省人事，送院後才發現是因為心房顫動導致血塊形成，繼而引發腦中風。

劉博仁指，該名男子與妻子一同前來求診時，他才發現對方體重將近80公斤，然而平日卻因為工作繁忙、時間緊迫，每日飲水量不足1公升。與此同時，男子亦認為喝湯能夠補水，因此經常喝牛肉湯及肉羹湯，藉此補充水分。此外，男子一直維持重口味的飲食，三餐都習慣吃非常鹹的食物，只要妻子要求他吃清淡的食物就會不高興。

到底男子喝湯的做法是否能夠補充水分？劉博仁就指出，上述2款湯水同屬高鹽食物，鈉含量高，而人體攝取過多鈉離子後，就會令血液中的鈉升高，從而增加氧化壓力，令血管內壁容易受傷，造成動脈硬化及血管老化。再加上男子因工作關係需要久坐，平日喝水量又不足，導致進一步損害血管健康，增加引發心臟疾病及中風的風險。

劉博仁提醒，要預防中風，建議民眾每日要補充至少2公升水分。另外，若進食後感到異常口渴，需要飲用大量清水，就代表吃得太鹹，應盡量避免。否則，除了會破壞血管健康，也會加速衰老。

小中風後應立即求醫

中風可分為兩大類，即「缺血性中風」和「出血性中風」，亦俗稱「塞血管」和「爆血管」。缺血性中風的徵狀為半邊身乏力、痲痺、步伐不協調或語言障礙等；出血性中風則通常來得又急又嚴重，因出血可導致腦內積聚血塊，擠壓腦部，令顱內壓力上升，進而引致嚴重頭痛、嘔吐、神志不清甚至昏迷等情況。

中風難以預測，發生得快，若真要說到中風先兆，小中風便是暫時較能作為預兆的一個情況。因為醫學文獻指出，若發生了小中風卻未有理會，大約一成的病人會在一個月內出現大中風，其中更高達一半人會在7日內發生。

四字口訣判斷中風先兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾受訪指出，現時每4至5名中風人士中就有一人曾試過小中風，坊間俗稱的小中風，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括臉部不對稱、說話含糊不清，肢體活動能力驟降（偏癱）等。而小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。

點擊下圖睇「四字口訣」判斷中風先兆：













醫生表示，不同病人有不同的徵狀，可以是四個先兆同時出現，或只得一、兩樣；徵狀可漸進式或一次過發生。有些中風由創傷造成，一些患者的結締組織較容易受損，輕微受創也可形成動脈剝離而中風，有醫學文獻記載，感冒大力咳嗽、劇烈運動、甚至睡歪頸都可能引發動脈剝離中風。

5招減低中風風險

由於中風的主要成因是吸煙、血壓高和血管硬化，因此市民如要減低中風的風險，應留意日常生活習慣，避免血管硬化：

戒除煙酒

作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動

注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖

血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療

高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

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責任編輯：羅嘉欣