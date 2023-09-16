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【震驚娛圈】「狼人」曉治積曼與太太發聲明宣布離婚　結束27年婚姻：決定各奔前程

娛樂 11:49 2023/09/16

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消息好震驚！

以扮演「狼人」成名的54歲荷里活影星曉治積曼（Hugh Jackman），與太太Deborra-Lee Furness婚後恩愛如昔，二人不時放閃，更被公認為模範夫妻。豈料今日突然傳來二人離婚消息，令人震驚！

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發聲明宣布離婚

曉治積曼（Hugh Jackman）與太太向美國娛樂雜誌《People》發表離婚聲明，表示:「作為夫妻，我們有幸共度了將近30年的美好婚姻時光。我們的旅程現在正在發生改變，我們決定分居，追求個人的成長。」

聲明亦提到兩人強調一直和繼續以家庭為最優先，他們懷着感恩、愛和寬容的心，展開人生的新一頁，同時希望在自己一家經歷這個轉變時，大家可以尊重他們的私隱。

二人宣布結束27年婚姻。

4月慶祝結婚27周年

其實今年4月，曉治積曼還在社交網晒出與太太合照，慶祝二人結婚27周年的日子，並寫下對太太情深說話：「愛你Deb，今天是我們結婚27週年的日子，27年了！我非常愛你。我們一起創造了美麗家庭和生活。妳那笑聲、妳的靈魂、妳的慷慨、幽默、頑皮、勇氣和忠誠，對我來說是一份難以置信的禮物。我全心全意地愛你。」

猜不到5個月後二人突然宣布離婚，難怪令不少人感到可惜。

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27年婚姻

現年54歲的曉治積曼在1995年拍劇時與Deborah認識，並在4個月後火速求婚，最終在1996年4月於墨爾本成為夫妻。他曾在2018年談及這段戀情，稱與對方相識兩週後，相信大家可以長相廝守。

他們最後以夫妻檔現身公開場合是在今年7月，當時他們到倫敦觀賞溫布頓男子網球賽的決賽。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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