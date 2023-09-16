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【世紀暴雨】黃大仙站暴雨期間水浸嚴重　林世雄：極端天氣或更頻密港鐵應檢討應變

政治 11:51 2023/09/16

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運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

港鐵黃大仙站暴雨期間，出現嚴重水浸，運輸及物流局局長林世雄肯定港鐵工作。又指氣候變化下，暴雨或極端天氣可能更頻密，港鐵應檢討整個網絡，制訂更有效的應變。除了人手，例如在車站設置機械化操作的防水板等，檢視是否有空間改善。

林世雄今日在一個電台節目表示，車站儀器及設施被泥水浸濕，需要時間逐件零件拆散清理。在復修工作上，員工的安全最重要，認為港鐵有遵守這個原則。至於風暴暴雨造成的破壞，至今仍有不少地方未清理修復好，林指須平衡員工安全，分先後處理。

民政及青年事務局局長麥美娟在同一節目表示，黑色暴雨期間，應急機制發揮到作用，地區專員亦一直與村代表聯絡，安排交通讓村民疏散等，認為保持溝通十分重要。公務員事務局事前已做了大量工作，對於政府近期先後兩次啟動動員機制，包括調動每個部門的人手及運送物資等，啟動運作時十分順暢。強調會汲取經驗，希望未來可更快捷，和有效地收發資訊。

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責任編輯：趙居逸

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