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【MIRROR成員】柳應廷借《Dear Children》為年輕人打氣　Jer：陪大家渡過唔開心時刻

娛樂 11:52 2023/09/16

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香港年輕人面對的壓力不少，有些抵受不住因而輕生，令人婉惜。柳應廷看到近年這個現象，特別聯同王雙駿、吳林峰、Oscar及ONE Orchestra製作新歌《Dear Children》，為年輕人打打氣。

Jer觀察到香港近期出現了令人婉惜的現象，說：「近期好多新聞，指年輕人面對好多唔開心嘅事，有人選擇結束生命。佢哋雖然已經成年，但其實佢哋都只係內心帶住孩子氣嘅一群。」

他續指：「我好想用《Dear Children》呢首歌提醒大家，唔係淨係得佢哋自己面對困難，呢個城市裏面不論大人小朋友，都會遇上好多生活或者工作上嘅壓力問題，選擇結束生命唔係唯一嘅出路，有時候可以聽下歌，歌曲會陪伴住大家渡過唔開心嘅時刻，面對唔開心嘅事。」

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用吶喊把壓力釋放

Jer談及自身經歷，過去亦曾面對無形壓力，道：「我都經歷過好多面對壓力嘅事情，最大迷茫係啱啱讀完書，要出嚟搵工，屋企人冇俾壓力，但自己覺得要搵份工作回饋返屋企，嗰個選擇係好大壓力，因為當時我夾Band，但又唔係好多收入，屋企或者社會冇直接俾壓力你，但係有一種無形嘅壓力。而家嘅社會再加埋網上嘅評論、電子普及化，令到而家嘅年輕人好易被受攻擊，佢哋面對嘅壓力，比起我哋以前一代更加大 。」

因為將心比己，Jer跟吳林峰合寫旋律時，特別加入很多合唱的部分，好讓大家可以跟著歌曲吶喊，將壓力釋放。

柳柳粉參與演出

Jer特別提到Oscar所寫的幾句歌詞：「期盼世界變好 / 期盼人們安好 / 期盼平凡清早，呢幾句好簡單但好有力，同時可以提醒大家，年輕人，包括我，要嘅嘢、要求嘅嘢好簡單，一個平凡日子就夠。」

為突出這主題與想法，這次《Dear Children》的MV特別找來年齡介乎18至24歲的年輕演員及柳柳粉，以及一位小朋友參與演出。

Jer表示：「3位年輕人喺MV裡面面對學業、身體殘障、感情嘅唔同壓力，拎呢3個個案出嚟，係因為呢啲都係大家好容易面對嘅問題，最尾同柳柳粉大合唱，係好想同大家透過吶喊釋放，希望大家睇完會有共鳴。另外嗰位小朋友，就代表未來同希望，佢揸住攝錄機，拍低晒MV裡面所有發生嘅事，象徵未來掌握係自己嘅手裏面，取決於自己嘅心態。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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