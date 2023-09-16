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【改命學問】姓李爸爸為女兒改呢個名遭家人嫌棄　附全港10大最受歡迎中英文名

育兒經 12:28 2023/09/16

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姓李爸爸為女兒改名遭家人嫌棄。

有說「唔怕生壞命，最怕改壞名」，中國人重視子女名字，甚至要找來堪輿學家為他們改個好名。近日內地一名爸爸親自為初生女兒改名，卻遭家人嫌棄，認為名字難聽難讀，而且好像是男生的名字。

最新影片︰

TOPick一分鐘

綜合內地傳媒報道，江蘇一名爸爸為初生女兒改名為「李亦燦」（簡體字「灿」），遭外父外母責罵，牽連到妻子也遭父母炮轟。其27歲的妻子在小紅書分享事件，上載初生女兒的出生證明。她表示產後還在坐月階段，就要處理改名紛爭，「這個名字糾結那麼多天，取好了還被罵」。

這位新手媽媽指，丈夫為女兒取得「李亦燦」，出處是「往事堪堪亦瀾瀾，前路漫漫亦燦燦」，希望女兒可以燦然一生。她也覺得這個名字不錯，可是當她的父母得知外孫女的名字後，罵了他們一天，不滿這個名字「難聽，不順口，像男孩名」。

父母想她為女兒改另一個名字，但他們已辦妥出生證名，她初步了解過，好像也改不了，令她陷入困境。

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全港10大最受歡迎中英文名

早前有網民於社交平台分享為子女改名的網站「NAMECHEF」，網站公布了香港今年最熱門的中、英文名排行榜。最受歡迎的男子中文名分別為「梓軒」、「宇軒」、「子謙」、「子朗」及「樂軒」，前5名中有3個都用上「軒」字，可見其大熱程度。

而女子組首5位排名是「凱晴」、「芷晴」、「曉晴」、「子晴」及「曉彤」，「晴」字佔了4個。第2名的「芷晴」，娛圈中有黃日華的女兒黃芷晴及六合彩女神李芷晴，而排第6名的「凱琳」，圈中代表人物亦有陳凱琳，全部都是靚女一族。

除了中文名字之外，最熱門的英文名字都有新排名，最大熱的男、女英文名是「Aiden」、「Lucas」、「Edan」、「Hailey」及「Charlotte」等。現在當紅的MIRROR成員呂爵安，英文名就是「Edan」，另外，不少星二代亦改了大熱的名字，如張栢芝的大兒子亦叫「Lucas」。

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責任編輯︰王明芳

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