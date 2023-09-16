【相愛多年】夫妻共度高山低谷互相扶持　「狼人」曉治積曼曾言遇太太為一生的禮物

▲ 二人相愛多年。

以扮演「狼人」成名的54歲荷里活影星曉治積曼（Hugh Jackman），與太太Deborra-Lee Furness婚後恩愛如昔，二人不時放閃，更被公認為模範夫妻。豈料今日突然傳來二人離婚消息，令人震驚！

二人相愛多年，互相扶持共同走過流產、皮膚癌等人生低谷，亦從來沒有離棄過對方。

【震驚娛圈】「狼人」曉治積曼與太太發聲明宣布離婚 結束27年婚姻：決定各奔前程

對太太一見鍾情

曉治積曼與太太是在合作電視劇《Correlli》認識，當時Deborra已經是澳洲很有名的女星，而曉治積曼則是籍籍無名演員，在外界看來女尊男卑，並不合襯。

但他們沒有理會外界的評價，曉治積曼更承認當時看到太太的時候已經一見鍾情，甚至害羞了一個星期都無法與對方說話。

▲ 二人一拍即合。

二人盼長相廝守

直到Deborra主動在一場飯局問曉治積曼：「為什麼你不跟我說話？」曉治積曼直接表白：「因為我喜歡上你了，不過我會努力克服害羞。」很快二人便相戀，並在四個月後火速求婚，最終在1996年4月於墨爾本成為夫妻。

曉治積曼曾在2018年談及這段戀情，稱與對方相識兩週後，相信大家可以長相廝守。

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發火護妻

後來，曉治積曼演「狼人」一角人氣爆升，巨大的名氣也為他們帶來不少輿論壓力。皆因Deborra年輕時非常美麗，隨着年紀漸大當然流下歲月的痕跡，身形亦肥胖不少，更被媒體猛烈追擊，直指她的外貌身形都襯不上曉治積曼，並屢次傳出兩人離婚分居的傳言。

因此，向來是好好先生的曉治積曼也忍不住發怒站出來極力護妻，表示他們依然恩愛如初，對他來說太太仍很吸引很美！

縱使妻子因年紀漸大而變老變胖，在曉治積曼眼中，她依舊像20年前那麼美麗動人。

Deborra為家庭放棄了如日中天的事業，專心照顧丈夫和孩子，對此曉治積曼非常感激老婆的偉大：「她是我生命中最美好的事，而一切只有越來越好。」

眼中只有一個女人

而且，曉治積曼結婚多年眼中只有太太，2009年他為奧斯卡頒獎時，目光望着台下的妻子：「就算是在奧斯卡，我走上台，我依然把手放在心上，眼睛永遠望向坐在台下的Deborra-Lee Furness。典禮結束後，我不願讓任何人進到更衣室，除非Deborra先進來，因為她是我的根基，我的磐石，而此正是我的家庭的基底，進而支撐著我的人生。」

▲ 太太是他的一切。

恩愛如初

另外，每次太太生日或二人的結婚周年，曉治積曼亦會晒出與太太合照，並寫下情深說話，自言太太就是他的一切。

曉治積曼曾說過維繫婚姻的秘訣，即使他比Deborra年輕13歲，但卻是較成熟的那個：「我其實是比較成熟的那一個，我的老婆像個天真頑皮的小孩，而我是會說：『寶貝，這個不是合法的停車位！』的那一位。」

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