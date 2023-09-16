【食用安全】女子食沙甸魚肉毒桿菌中毒亡　另12人感不適送院

▲ 法國波爾多爆出食安事件，一名女子在餐廳食用沙甸魚後肉毒中毒身亡，另有12人同樣不適送院。

法國近日爆出食安事件，一名32歲女子在當地餐廳食用沙甸魚後不適送院，最終不治身亡。另有12人在同一餐廳用餐後同樣需要送醫。相關部門調查後，發現餐廳提供的沙甸魚含有肉毒桿菌，導致消費者出現肉毒桿菌中毒（botulism）症狀。

最新影片：

綜合《鏡報》、《衛報》等外媒報道，該名女子及其餘12人都曾在9月4日至9月10日期間，到法國波爾多一間名為Tchin Tchin wine bar的餐廳食用沙甸魚。當地佩勒格蘭醫院的一名醫生 Benjamin Clouzeau表示，這些病人周三早上仍在接受緊急治療，其中5人需要呼吸器輔助。

據報涉事餐廳老闆在接受當地媒體訪問時指，因為他在打開部分沙甸魚罐頭時聞到了強烈的氣味，所以將它們丟棄，但其餘罐頭「看起來狀況良好，所以已經提供給顧客享用」，未知是否因此意外引發食安問題。

根據衛生防護中心資料，肉毒中毒是一種由肉毒桿菌產生的神經毒素所引致的罕見但嚴重疾病。肉毒桿菌所產生的孢子耐熱且在環境中廣泛存在。孢子在無氧環境下發芽、生長並產生肉毒桿菌毒素。毒素可阻礙神經功能，繼而引致癱瘓。肉毒桿菌毒素有七種（A – G）類型，當中四種（A、B和E型以及較罕見的F型）能引起人類中毒，而C、D和E型則可以引起其它哺乳動物、鳥類和魚類中毒。

而食源性肉毒中毒多由進食被肉毒桿菌毒素污染之食物所引致，常見來源包括包裝、醃製或發酵不當的食物。中毒病徵包括明顯疲累、虛弱乏力，隨後出現視力模糊、吞嚥困難和言語不清。病者亦有可能出現嘔吐、噁心及腹瀉，症狀可發展至頸部和手臂虛弱無力，呼吸肌肉和下半身肌肉亦有可能受到影響，引致呼吸困難甚至死亡。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣