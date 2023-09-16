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【男士健康】鑽石山餐廳貼大字報　稱師傅「割X皮」停晚市一周惹揣測

醫生診症室 16:00 2023/09/16

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近日有網民分享，鑽石山一間餐廳因為師傅需「割X皮」而宣布暫停晚市一周。

有網民近日在社交平台上分享，指鑽石山有餐廳在門口張貼告示，公開宣布因師傅需要「割X皮」而暫停晚市至本月20日。告示照片在網上引起熱議，不少街坊紛紛揣測師傅到底需要割甚麼皮，更有人相約本月21日到餐廳親身關心師傅健康。

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TOPick診症室

該名網民在Facebook群組「富山邨，新麗花園，宏景花園......居民群組」分享照片，指一間位於鑽石山的餐廳在門口貼出一張標註「請留意」的大字告示，表示由於「師傅要去『割X皮』」，因此餐廳會於周四（14日）至下周三（20日）暫停晚市，呼籲街坊這段時間需要「食自己」，最後補上一句「9月21日晚上再見。」

點擊圖片放大

照片發布後引來網民留言，不少人猜測師傅到底要割包皮、雙眼皮抑或是肚皮，又笑指現在全區街坊都知道師傅的身體狀況，「師傅呢鑊水洗都唔清」，亦有人表示9月21日要到場親身慰問師傅。

雖然未能證實師傅是否真的需要割包皮，但本港外科專科醫生劉邦茂曾就此問題接受TOPick訪問，解釋割包皮的注意事項。他表示，如果出現「包莖」情況，即包皮前端過窄或過緊，導致不能翻開包皮、露出龜頭，或許只能露出部分龜頭，但過窄感到不適，會容易引致包皮炎、龜頭炎，及或會令女伴出現陰道炎，建議進行割包皮手術。

對於有父母認為年紀愈小或愈早進行割包皮愈好，劉醫生就指並不是如此：

幼兒翻不到包皮是正常的，3歲有3成翻得到，7歲有7成做到，10歲都翻不到便要接受檢查，確定問題。

對於是否需要進行手術，要視乎當事人有沒有陰莖經常發炎、或包皮開口很狹小，小便後如氣球般脹起，顯示尿液根本未能排清，遲早會引致炎症，這些都要接受割包皮手術。

也有是六、七十歲才出現包莖發炎，數次發炎令龜頭變硬，無法翻開包皮，才接受割包皮手術也有，因此並非愈年輕愈早做手術愈好的說法，因人而異。

割包皮手術已有數千年歷史，有幾百種做包皮的手術。近代則有傳統、激光、戴環手術等。由2012年開始應用的的微創包皮免縫術（One step circumcision），俗稱「包皮槍」手術，需時只是5至7分鐘，約兩星期可完全復元。而且一般只需少許麻醉，止血快，毋須縫針，只是用釘把傷口釘緊，之後會自動脫落。

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責任編輯：羅嘉欣

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