【一代名校】玫瑰崗中學停辦明年起不收生　名人輩出張國榮陳慧琳是校友

▲ 玫瑰崗中學停辦明年起不收生，創校64年來名人輩出。（經濟日報資料圖片）

灣仔區津貼中學玫瑰崗中學的辦學團體昨日（15日）宣布放棄辦學權，學校將於3年後停辦，明年起不再收生。該校創校64年來名人輩出，著名校友包括張國榮、梁家輝、陳慧琳、蔡卓妍等，一代名校停辦令不少人感到惋惜。

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天主教校開設西班牙語課

玫瑰崗中學創辦於1959年，屬天主教男女津貼中學。據中學概覽資料顯示，該校2022-23年度，中一至中二各設3班，中四至中六各設4班。建基於學校獨特的西班牙文化，該校中一至中三級開設西班牙語課，中四及中五級亦開設西班牙語選修科，供學生選擇。

該校位於半山司徒拔道，佔地1.4萬平方米。校園設有31間課室、圖書館、5個籃球場，以及27個特別室，包括3間電腦室、2間視藝室、2間宗教室、7間實驗室等。另外，新落成7層高新翼校舍設施完備，設有演講廳、電腦室、音樂室、舞蹈排練室、學生活動室、會議室、健身室等，還有兩間食堂。

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創校64年來，玫瑰崗中學出產眾多名人明星，演藝圈方面有張國榮、梁家輝、鍾鎮濤、翁美玲、陳慧琳、郭可盈、劉雅麗、蔡卓妍（阿Sa）、王敏奕、朱慧敏、周國賢、吳日言、梁祖堯、林奕華等；新聞界校友包括伍家謙、羅若安，還有立法會議員容海恩。

幼小原址併入私校道爾頓

玫瑰崗學校辦學團體道明會與道爾頓基金會昨日（15日）發出新聞稿，公布玫瑰崗中學明年起不再取錄新生，除高中生可讀至畢業外，現屆初中生將就讀至2025/26學年，完成中三後由教育局安排轉往其他資助中學升讀中四。

至於屬私校的玫瑰崗學校及玫瑰崗幼稚園將於2024/25學年，由道爾頓學校接辦，並與道爾頓小學及幼稚園合併。該校已落實在玫瑰崗現址擴展私立中學國際部，故不會接辦玫瑰崗中學；中小幼結龍後擬命名為「香港道爾頓學校（玫瑰崗）」。

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責任編輯︰王明芳