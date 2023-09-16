  • 28°C
香港時間 : 2023916日 (週六) 15:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第48屆多倫多國際電影節頒獎禮】劉德華獲頒發「特別貢獻獎」　感謝支持永遠不忘大家的愛

娛樂 14:48 2023/09/16

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

華仔獲得「特別貢獻獎」。

劉德華剛於多倫多時間9月15日出席「第48屆多倫多國際電影節頒獎禮」，獲大會頒發「特別貢獻獎」以表揚他在電影界的貢獻，並同時為主演的新片《紅毯先生》作全球首映。

【凍齡秘訣】62歲「不老天王」劉德華曝光凍齡餐單　6大重點助保持身材減緩老化

感謝大家的愛
 
華仔在頒獎禮上接過「特別貢獻獎」的獎座後，心情愉快的以中、英對照發表獲獎感受說：「這個特別貢獻獎對我來說意味著很多，它代表著每個人都有可能做到比你所想像的更多。所以，選擇你自己的道路，努力奮鬥，做到最好吧。我永遠也忘不了你們給我的愛，謝謝！」

華仔感謝大家支持。

獲粉絲歡呼迎接
 
華仔行色匆匆，多倫多之行除獲頒獎外，還跟新片《紅毯先生》的導演寧浩出席電影首映禮及接受當地媒體訪問,並只能逗留3天便得趕返香港開工。 
 
超過十年以上沒踏足多倫多的華仔，前日甫抵機場，一大班fans一見偶像即歡呼迎接，並不時大聲說：「好掛住你呀！華仔生日快樂。」

點擊圖片放大
+6
+5

望與當地粉絲再聚

而坐了十多個小時長途機的華仔也給現場fans的熱情醒神過來。且感謝他們一直以來的支持，希望很快重臨多倫多跟大家見面多聚一會。

最新影片推介：

靚太安樂窩

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【1/X劉德華的藝術空間】西九八大展區率先直擊　華仔解釋用天若有情+大隻佬原因
18:53 2023/08/25
【1/X劉德華的藝術空間】西九八大展區率先直擊　華仔解釋用天若有情+大隻佬原因
【1/X劉德華的藝術空間】白雪仙驚喜現身支持　仙姐讚華仔：有德行藝人
16:54 2023/08/27
【1/X劉德華的藝術空間】白雪仙驚喜現身支持　仙姐讚華仔：有德行藝人
【華仔生日會】劉德華點名大宇家樂阿Dee合體唱歌　容祖兒興奮跳唱《開心馬騮》
14:23 2023/09/11
【華仔生日會】劉德華點名大宇家樂阿Dee合體唱歌　容祖兒興奮跳唱《開心馬騮》
【凍齡秘訣】62歲「不老天王」劉德華曝光凍齡餐單　6大重點助保持身材減緩老化
19:19 2023/09/14
【凍齡秘訣】62歲「不老天王」劉德華曝光凍齡餐單　6大重點助保持身材減緩老化

你可能感興趣

【1/X劉德華的藝術空間】西九八大展區率先直擊　華仔解釋用天若有情+大隻佬原因
18:53 2023/08/25
【1/X劉德華的藝術空間】西九八大展區率先直擊　華仔解釋用天若有情+大隻佬原因
【1/X劉德華的藝術空間】白雪仙驚喜現身支持　仙姐讚華仔：有德行藝人
16:54 2023/08/27
【1/X劉德華的藝術空間】白雪仙驚喜現身支持　仙姐讚華仔：有德行藝人
【華仔生日會】劉德華點名大宇家樂阿Dee合體唱歌　容祖兒興奮跳唱《開心馬騮》
14:23 2023/09/11
【華仔生日會】劉德華點名大宇家樂阿Dee合體唱歌　容祖兒興奮跳唱《開心馬騮》
劉德華 娛樂人物職業 娛樂行業 電影 多倫多

最高瀏覽

【新手爸媽】陪太太剖腹產嚇到精神受創　澳男向醫院索償50億判決結果出爐
16:43 2023/09/15
【新手爸媽】陪太太剖腹產嚇到精神受創　澳男向醫院索償50億判決結果出爐
【津校自殺】玫瑰崗中學突宣布停辦明年即停收生　幼小原址併入私校道爾頓
18:37 2023/09/15
【津校自殺】玫瑰崗中學突宣布停辦明年即停收生　幼小原址併入私校道爾頓
【兒童理財】月儲2000元變成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財
17:17 2023/09/14
【兒童理財】月儲2000元變成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財