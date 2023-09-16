【第48屆多倫多國際電影節頒獎禮】劉德華獲頒發「特別貢獻獎」　感謝支持永遠不忘大家的愛

▲ 華仔獲得「特別貢獻獎」。

劉德華剛於多倫多時間9月15日出席「第48屆多倫多國際電影節頒獎禮」，獲大會頒發「特別貢獻獎」以表揚他在電影界的貢獻，並同時為主演的新片《紅毯先生》作全球首映。

【凍齡秘訣】62歲「不老天王」劉德華曝光凍齡餐單 6大重點助保持身材減緩老化

感謝大家的愛



華仔在頒獎禮上接過「特別貢獻獎」的獎座後，心情愉快的以中、英對照發表獲獎感受說：「這個特別貢獻獎對我來說意味著很多，它代表著每個人都有可能做到比你所想像的更多。所以，選擇你自己的道路，努力奮鬥，做到最好吧。我永遠也忘不了你們給我的愛，謝謝！」

▲ 華仔感謝大家支持。

獲粉絲歡呼迎接



華仔行色匆匆，多倫多之行除獲頒獎外，還跟新片《紅毯先生》的導演寧浩出席電影首映禮及接受當地媒體訪問,並只能逗留3天便得趕返香港開工。



超過十年以上沒踏足多倫多的華仔，前日甫抵機場，一大班fans一見偶像即歡呼迎接，並不時大聲說：「好掛住你呀！華仔生日快樂。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

望與當地粉絲再聚

而坐了十多個小時長途機的華仔也給現場fans的熱情醒神過來。且感謝他們一直以來的支持，希望很快重臨多倫多跟大家見面多聚一會。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R