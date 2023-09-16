【局長網誌】見習機師培訓課程首周近20宗申請　林世雄：反映理想冀行業本地化

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

運輸及物流局局長林世雄表示，據他所知，香港國際航空學院一個全新的見習機師培訓課程，不足一個星期已收到接近20個申請，形容反應理想。他認為，長遠而言，本地航空公司有需要培育本地飛機師作為自己機隊的骨幹。讓真正在本地受訓的「本地」飛機師，成為香港航空業的中流砥柱。

林世雄今日在其網誌中，引述數據指，全球對飛機師的需求殷切，預計在未來十年，將需要約25萬名新的商業飛機師。全球而言，預計亞太地區對飛機師的需求最大。隨着疫情過去，香港航空業的復蘇步伐不斷加快。截至8月，香港國際機場的客運量已恢復至疫情前約六成半，預計會持續攀升。為確保復蘇步伐不會慢下來，政府鼓勵和支持，本地航空公司，實施飛機師和航空人員本地化的措施，以及加強與本地教育機構合作培訓飛機師。

他又提到，學員參加香港國際航空學院的課程，有機會獲安排到三間本地航空公司（包括香港航空、香港快運航空及大灣區航空）進行初步面試，甚至獲得航空公司有條件聘用。完成整個課程及獲得飛行員執照的畢業生亦可以自行選擇投考他們心儀的本地航空公司，有機會直接入職二副機師職位。他亦呼籲有興趣報讀的人士，可到香港國際航空學院的網頁報名：http://www.hkiaAcademy.com

林世雄續指，香港國際航空學院亦有意，與本地大學及業界合作，開辦航空學士或碩士學位連同飛行培訓，讓年青人在修讀大學期間，也可以兼讀見習機師課程。有關課程，可望在未來幾年內推出。香港機場管理局亦會為香港國際航空學院，興建永久校園及宿舍。以讓航空學院擴大招生，並吸納更多海內外師資。

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責任編輯：趙居逸