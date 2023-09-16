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【香港小姐】宋宛穎學生Look曝光　重返校園修讀碩士為圓夢

娛樂 16:13 2023/09/16

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加油Sabrina！

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）自入行後發展機會多多，不論司儀、主持，還是拍劇都見到她的蹤影。

近日她忙於攝新節目《香港重案》飾演法醫外，早前更突然宣布重返校園，在香港大學醫學院修讀碩士課程。

【香港小姐】港姐冠軍颱風天開學　宋宛穎重返校園讀港大碩士

學生Look

Sabrina在社交網分享校園點滴，並以「港大碩士生PLOG」為題：「今天來分享一下全職學生的一天，我要努力做到work life balance，我還挺喜歡在圖書館裡待一天的感覺的，能提高工作效率，好好寫作業哈哈，各位要上學的寶貝，我們一起加油！」

見她穿上粉紅色公主袖上衣，化上淡妝上陣，同樣明艷動人，Sabrina在上課前於Hall內及圖書館打卡，雖然她非常專注，努力在做功課，但她仍然親切指歡迎大家見到她時，可以跟她打招呼和聊天。

一班網民紛紛為她打氣，更指她要工作學業兩兼顧一定很辛苦，小心保重身體！

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有樣有內涵

畢業於加拿大多倫多大學的宋宛穎，雙主修生物化學及人類生物學，她之前受訪時已表示想過讀醫科，其實她還有一名孖生妹妹宋宛霖，現於澳門科技大學修讀內外全科醫學學士學位。

宋宛穎曾否認想轉行，並解釋畢業後只可以參與醫學研究，並非能做醫生。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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