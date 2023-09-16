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【公務員招聘】6職位聯合招聘開始報名　AO起薪點逾6萬元（附報名鏈接）

政治 15:55 2023/09/16

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公務員事務局局長楊何蓓茵日前到香港大學，實地視察正於大學舉‍行的政府職位招聘展覽。（政府新聞處圖片）

政府今日（16日）起展開2023至24年度，聯合招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二‍級管理參議主任及二級運輸主任的工作，所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考；而現正修讀大‍學學士學位或同等學歷，並將在2024年或2025年畢業的學生也可提交申‍請，截止申請日期為10月6日下午5時。

本次招聘各職位的人數，以二級行政主任（EO）最多，共220個職位 ；其次為政務主任（AO）亦提供50個職位，起薪點高達每月港幣60,065元。二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任，分別提供10、4、7及15個職位。

職位詳情及申請www.csb.gov.hk/tc_chi/admin/grade/ao/447.html

公務員事務局指，六個職位各具特色，工作富挑戰性，且晉升前景清晰。適合勤奮盡責，能夠靈活應變，具團隊精神同埋有志服務社會的人士加入。合資格申請人會獲邀參加12月2日星期六，在香港或其他城市試場舉行的聯合招聘考試(JRE)。

有意申請者，就算未有這些職位要求的綜合招聘考試(CRE)和《基本法及香港國安法》測試(BLNST)成績，亦可申請。公務員事務局會在12月2日安排有關人士參加，一場特設綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測‍試，但他們必須取得所需成績，聯合招聘考試的答卷才會獲處理。

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責任編輯：趙居逸

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