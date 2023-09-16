【你好，我的大夫】麥皓兒唔介意N次演媽咪角色　與男友「蔥頭」丘梓謙互相扶持勁甜蜜

▲ 《你好，我的大夫》

方駿釗監製的TVB劇《你好，我的大夫》在昨晚（9月15日）講「面癱」個案芯芯（周珈慜飾）終於一家團圓。之前芯芯為令已離家的爸爸回心轉意，積極尋求嘉應（蔡思貝飾）及清勁（何廣沛飾）治療趕及上台表演吹笛，但最終因芯爸（邵卓堯飾）當場指罵芯媽（麥皓兒飾）不歡而散。

之後，芯芯病情惡化，芯爸暫搬回家照顧，其實芯芯有感自己當初因不小心放走寵物鸚鵡Miku連累父母分開，故才設法令爸爸回家，包括堅拒接受任何治療。

昨晚芯芯一家在嘉應幫忙下尋回Miku，芯爸席間又再發爛鬧爆兼怪責芯媽，嘉應終看不過眼謂：「只要佢病你（芯爸）先會返屋企照顧佢，所以佢咪寧願個病永遠都唔好番咯，大人嘅世界好複雜，但小朋友嘅世界好簡單直接架咋，每次你哋鬧交，佢都淨係識得怪自己，芯芯就係咁傻，佢覺得自己繼續病落去，你哋就會留喺佢身邊…」情節感人。

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▲ 《你好，我的大夫》

與「老公」年紀相差24歲

對於芯爸及芯母的演出，網民普通給予好評，繼《降魔的2.0》及《寶寶大過天》後第N度挑戰母親角色的麥皓兒（Cayley），最大突破是與真實年紀相差24歲的邵卓堯演「老夫少妻」，其中一句對白：「唔好係咪都鬧啦」，道盡大男人背後女人心聲。

Cayley說：「呢個老公雖然衰，但未算大奸大惡，角色最難係要演得生活化，要淡妝、少少肥，情緒唔可以太激進、又唔可以同老公鬥鬧，因為要一切以小朋友為主，變相多咗內心戲同相對壓抑，同我現實性格都大反差。」其實Cayley劇中每次被罵，不但會倔強反擊，而且每次均會眼泛淚光，一臉委屈，相當搶戲。

▲ 麥皓兒與邵卓堯。

淡妝上陣的Cayley，一出場已獲不少網民讚靚女；Cayley笑指現實生活中常被指少女，但亦不會因而介意演媽咪，並謂經歷過不同的「母親宇宙」後，更感受到媽咪們的偉大：「湊一個小朋友真係要花好多精力。」

她指私下與珈慜亦以「母女」相稱，並至今仍保持聯絡，Cayley指拍攝時最搞笑是成為阿女的「雲吞專員」：「佢個妝會令佢流口水，所以我要幫佢袋住啲抹完口水嘅雲吞，嗰刻覺得自己真係好似一個媽咪。」

現年35歲的Cayley於2007年參選港姐入行，當年更打入8強。之後她被選中為遊戲節目《味分高下》當味之天使的「忌廉」，並參演多套劇集，亦任《東張西望》主持。此外也當過歌手，主打唱兒歌，曾推出「洗腦兒歌」《請你食麺》及《食甜品》。

她亦有擔任唱歌導師，教授小朋友唱歌技巧。她透露暫未有生B計劃，除拍劇，目前還專注於電台及教學工作，包括教小朋友唱歌及做司儀。

至於演劇集，最初演過《女王辦公室》、《一屋老友記》等，在《降魔的2.0》因演吸毒媽媽演技大爆發為觀眾注意。

▲ 《降魔的2.0》

一級榮譽畢業

另外，麥皓兒入行前也可說是品學兼優的學生，曾榮獲普通話獨誦全港總冠軍、傑出中學生，及第五屆香港傑出少年等的殊榮。

中學畢業後，她更升讀英國名校伯明罕大學的商業管理學士課程，並以一級榮譽畢業。

與「蔥頭」感情穩定

在感情生活方面，麥皓兒現與比自己小6歲，同為TVB演員的「蔥頭」丘梓謙拍拖9年，感情穩定。

二人不時在社交平台上放閃外，更曾一同拍《愛·回家之開心速遞》。她曾透露與男友相處非常好，一直互相體諒及扶持，十分甜蜜。

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