【香港小姐】郭珮文分享擁弗爆身材靠3招　親揭與TVB簽約問題

▲ Juliana的身形真係好弗！

應屆落選港姐郭珮文（Juliana）雖然未入三甲，終五強止步，惟自參選以來一舉一動都備受關注，人氣高企！

Juliana完了選美後，亦非常努力經營社交網站，不時晒新相分享動向。日前有網民在小紅書留言問她保持身材的Tips，而Juliana亦大方分享，對他們的問題有問必答。

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美好身材靠3招

網民留言問道：「點解可以咁好身材，好羡慕，平時有無做gym或者飲食有無特別注意㗎？」

Juliana回覆表示：「感覺基因決定了一半，另外就是我從小是游泳隊的，後來嘗試了一下力量舉重，也算擼了幾年鐵，疫情開始以後就沒運動過了，應該算在吃老本，是時候該鍛鍊一下了。」

至於在飲食方面，她說：「飲食我是太愛吃了，特別是重口味、油炸那些，多吃會胖，如果不想胖就照樣吃但份量減少，攝取熱量不超過自己能代謝的就不會胖，健康飲食對我來說還是有難度，會emo的。最後就是拍照凹個造型，好身材人人有！」

似乎Juliana擁有天賦本錢外，後天要靠運動和飲食調節，更要懂得擺pose。

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透露還未簽約

早前曾有網民問Juliana會不會簽約TVB，當時她表示尚未決定，因未知TVB會提供什麼機會或條件。

日前一班港姐齊齊返TVB時，Juliana亦有現身，不少網民都關心她是否已經簽約，但她表示：「我們就是去見了一下導演，還沒說簽約的事宜。」

雖然她還未落實簽約，但一班網民已經很期待其在幕前演出。

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