  • 27°C
香港時間 : 2023916日 (週六) 19:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】郭珮文分享擁弗爆身材靠3招　Juliana親揭與TVB簽約問題

　

娛樂 17:15 2023/09/16

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

Juliana的身形真係好弗！

應屆落選港姐郭珮文（Juliana）雖然未入三甲，終五強止步，惟自參選以來一舉一動都備受關注，人氣高企！

Juliana完了選美後，亦非常努力經營社交網站，不時晒新相分享動向。日前有網民在小紅書留言問她保持身材的Tips，而Juliana亦大方分享，對他們的問題有問必答。

【香港小姐2023】Juliana派福利莊子璇提奇怪問題　 郭珮文賽後為一件事感無奈【多圖】

美好身材靠3招

網民留言問道：「點解可以咁好身材，好羡慕，平時有無做gym或者飲食有無特別注意㗎？」

Juliana回覆表示：「感覺基因決定了一半，另外就是我從小是游泳隊的，後來嘗試了一下力量舉重，也算擼了幾年鐵，疫情開始以後就沒運動過了，應該算在吃老本，是時候該鍛鍊一下了。」

至於在飲食方面，她說：「飲食我是太愛吃了，特別是重口味、油炸那些，多吃會胖，如果不想胖就照樣吃但份量減少，攝取熱量不超過自己能代謝的就不會胖，健康飲食對我來說還是有難度，會emo的。最後就是拍照凹個造型，好身材人人有！」

似乎Juliana擁有天賦本錢外，後天要靠運動和飲食調節，更要懂得擺pose。

點擊圖片放大
+7
+6

透露還未簽約

早前曾有網民問Juliana會不會簽約TVB，當時她表示尚未決定，因未知TVB會提供什麼機會或條件。

日前一班港姐齊齊返TVB時，Juliana亦有現身，不少網民都關心她是否已經簽約，但她表示：「我們就是去見了一下導演，還沒說簽約的事宜。」

雖然她還未落實簽約，但一班網民已經很期待其在幕前演出。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：

靚太安樂窩

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹【有片】
19:09 2023/08/24
【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹【有片】
【宅男女神】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算【有片】
17:48 2023/08/30
【宅男女神】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算【有片】
【香港小姐】黃嘉雯公開化身公主的BTS片　化妝師談鏡頭背後的港姐冠軍【多圖】
19:14 2023/09/13
【香港小姐】黃嘉雯公開化身公主的BTS片　化妝師談鏡頭背後的港姐冠軍【多圖】
【開心速遞x香港小姐】李芷晴與陳欣茵齊扮Barbie　中大藝術系才女成宅男女神【多圖】
19:17 2023/08/19
【開心速遞x香港小姐】李芷晴與陳欣茵齊扮Barbie　中大藝術系才女成宅男女神【多圖】
【香港小姐2023】Juliana派福利莊子璇提奇怪問題　 郭珮文賽後為一件事感無奈【多圖】
19:05 2023/09/14
【香港小姐2023】Juliana派福利莊子璇提奇怪問題　 郭珮文賽後為一件事感無奈【多圖】
【香港小姐2023】王怡然興奮舉V遭網民繼續狙擊　莊子璇成功堆埋與郭珮文潘明璇勁老友
12:20 2023/09/15
【香港小姐2023】王怡然興奮舉V遭網民繼續狙擊　莊子璇成功堆埋與郭珮文潘明璇勁老友

你可能感興趣

【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹【有片】
19:09 2023/08/24
【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹【有片】
【宅男女神】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算【有片】
17:48 2023/08/30
【宅男女神】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算【有片】
【香港小姐】黃嘉雯公開化身公主的BTS片　化妝師談鏡頭背後的港姐冠軍【多圖】
19:14 2023/09/13
【香港小姐】黃嘉雯公開化身公主的BTS片　化妝師談鏡頭背後的港姐冠軍【多圖】
郭珮文 娛樂人物職業 香港小姐 KOL TVB 網絡熱話 娛樂行業

最高瀏覽

【新手爸媽】陪太太剖腹產嚇到精神受創　澳男向醫院索償50億判決結果出爐
16:43 2023/09/15
【新手爸媽】陪太太剖腹產嚇到精神受創　澳男向醫院索償50億判決結果出爐
【津校自殺】玫瑰崗中學突宣布停辦明年即停收生　幼小原址併入私校道爾頓
18:37 2023/09/15
【津校自殺】玫瑰崗中學突宣布停辦明年即停收生　幼小原址併入私校道爾頓
【兒童理財】月儲2000元變成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財
17:17 2023/09/14
【兒童理財】月儲2000元變成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財