【世紀暴雨】兩家庭居所水浸暫住過渡性房屋　何永賢：有需要的市民可申請以避風雨

▲ 有家庭短暫入住過渡性房屋。（何永賢fb圖片）

上周的暴雨令全港多區水浸，房屋局局長何永賢表示，一些住在劏房和寮屋的居民受到不同程度的影響，個別家庭家裡嚴重水浸，急須尋找短暫居所。何永賢指，今年是過渡性房屋落成高峰，呼籲有需要市民可以申請以避風雨。

何永賢今日在社交平台表示，兩戶牛池灣村寮屋受影響居民已遷到樂善堂酒店過渡性房屋項目「B Hotel」，房屋局副局長戴尚誠與立法會議員鄧家彪昨日前往探訪，其中一戶一家四口，暴雨下單位水浸至膝頭，只能穿着睡衣撤離，暫住民政事務總署的臨時庇護中心後，星期三改為入住過渡性房屋，再計劃下一步。另一戶則是一名單親媽媽帶着讀中學的兒子，同樣因住所水浸而入住。

何永賢表示，這些居民不少都在不同行業貢獻社會，但卻要住在惡劣環境，遇上極端天氣更隨時家園盡毀。她指，這次除了有樂善堂外，博愛江夏圍村也接收了社會福利署轉介受暴雨影響的市民入住。

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責任編輯：趙居逸