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【醫療事故】男子打局部麻醉躺手術枱遭遺忘　執刀醫生竟若無其事放工回家

醫生診症室 17:06 2023/09/16

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一名男子在醫院進行手術，結果打完局部麻醉後被遺忘在手術枱上，醫生更直接下班返家。（iStock圖片）

內地山東濟南一名男子近日控訴自己在醫院接受手術，然而打完局部麻醉之後竟被遺忘在手術枱上，之後更發現醫生已經下班。事件曝光後，雖然涉事醫院有進行內部通報，但男子仍不滿院方的處理方式，目前正等待衛健委介入調查。

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綜合《新浪新聞》《大象新聞》等內地媒體報道，事主李先生於周三（13日）前往濟南第三人民醫院進行囊腫切除手術，當時他躺在手術床上、打好局部麻醉，之後便等待醫生前來執刀。

然而李先生等待許久仍不見人，之後才發現執刀醫生竟然遺忘了他，更已下班返家。他之後向醫院投訴事件，醫院內部亦有對涉事醫生進行私下通報批評。不過李先生並不滿意醫院的處理方式，希望醫院公開通報此事件並以書面方式致歉。涉事醫院相關工作人員則在周五（15日）回應，稱不清楚此事。目前事件正等待院方和衛健委進一步解決。

據報事件曝光後一度登上內地網上熱搜，網民紛紛直呼「活久見」、「離譜到家了」、「這也太不負責任了吧」，但同時亦有人質疑事件的真實性，「一個忘記，其他的醫生或者護士也都忘記了嗎？」

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責任編輯：羅嘉欣

醫療事故 手術 囊腫

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