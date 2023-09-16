【單親媽媽】獨力湊大12子女成家立室後斷聯　單親媽媽一句剖白惹心酸

▲ 單親媽媽獨力湊大12子女，3人成家立室後斷聯。

單親爸媽獨力撫養孩子，肩負雙親的責任，生活絕不容易。近日馬來西亞一名電召車司機在網上分享乘客的故事，他接載一名單親媽媽，她母兼父職湊大12名孩子，可是有些子女成家立室後跟她斷絕聯絡，傷透媽媽的心。

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該名司機於facebook專頁「Penang Kini」投稿表示，他日前接載了一位上了年紀的女乘客，在路上他和對方閒談，得知她是一位單親媽媽，並且育有12個孩子。她的子女都已經結婚了，有自己的生活，而且大部分子女都居住在很遠的地方，只有跟她最親近的孫兒留下來陪著她。

3子女改電話拒聯絡

單親媽媽指自己的12個子女中，有3個甚至拒絕跟她聯絡，換掉手機號碼，不讓媽媽聯絡到他們，就好像母親已經不存在了一樣。每年，她也會等待子女來探望，可是結果不似預期，她最終都要痛哭一場。她向司機透露對子女的心聲︰

我不是想向你要錢，我只想知道你過得好不好。孩子，我想念你……

▲ 司機拍下單親媽媽落寞的背影。（facebook圖片）

她總是為子女祈禱，即使他們不再關心她，她也祈求孩子生活安好，期盼能夠和大家相聚在一起。她說著說著，難過得在車上哭起來。

司機被單親媽媽的故事感動，決定不向她收取車費。可是她拒絕了，堅決要給他車費。 司機有感而發，希望大家「愛你的父母，尤其是你的母親」，趁父母還在時，偶爾去拜訪一下他們。

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責任編輯︰王明芳