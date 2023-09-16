《那年盛夏我們綻放如花》封ViuTV歷年最佳劇集　被指取代《天與地》神劇位置意見兩極

▲ 《那年盛夏我們綻放如花》

由COLLAR成員邱彥筒（Marf）、歐鎮灝（George ）、葉振弘（Marco）、葛綽瑤（Yoyo）、張毓軒、張迪文、陳焯嵐、郭東彩、王丹妮演出的ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》在昨晚（9月15日）大如結局，引起網上熱烈討論。

有網民指《那年盛夏我們綻放如花》結局十分震撼，表示堪稱神劇，甚至認為該劇可以力壓《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》、《教束》、《二月廿九》、《歎息橋》、《男排女將》、《IT狗》、《和解在後》等，成為ViuTV開台以來最佳劇集，甚至可以稱為神劇。

不過也有一批網民認為，雖然整體成績不俗《那年盛夏我們綻放如花》，可是最初幾集拍攝未如理想，全靠「最後5集救返」，也有認為劇本部份對白寫得仍生硬、劇情有漏洞等。另外，也有認為該劇是ViuTV歷來最好的一批劇集，但不是最好的一齣。

【和解在後x那年盛夏我們綻放如花】民選ViuTV視后是誰？ COLLAR內鬥Ivy So與Marf呼聲高

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同時，也有網民拿《那年盛夏我們綻放如花》與TVB在2011年播出的《天與地》比較，指前者前可取代《天與地》神劇位置。但是亦另有網民覺得時代不同，難以完全直接比較，甚至有網民覺得《天與地》的劇本更高難度、更為出色，但《那年盛夏我們綻放如花》勝較能掀動當下觀眾情緒。

不過較沒有爭議，是網民都讚一眾演學生演員都演得出色，認為演員下苦功外，導演陳健朗在選角及教戲方面功不可沒。同時一致讚Marf雖然首次演劇，而是演一個頗有難度的角色，卻已有出色表現，令人刮目相看。

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