【教育發展】唐英年：「上海唐君遠教育基金會」會推動香港高等敎育發展

▲ 唐英年主持《唐翔千先生誕辰100周年座談會暨學術研討會》。（基金會供圖）

全國政協常委、上海唐君遠教育基金會理事長唐英年今日在上海主持《唐翔千先生誕辰100周年座談會暨學術研討會》。他表示，將秉持父親唐翔千創立上海唐君遠教育基金會的「愛國重教，培養人才」宗旨，未來繼續在內地推動高等教育發展，並延伸至香港，支持本地人才培育工作。

座談會上，除了嘉賓分享，還進行了三項儀式，分別是《世紀風範 - 唐翔千百年誕辰紀念文集》《百年樹人 - 上海唐君遠教育基金會慈善公益項目成果匯編》首次發行儀式；上海唐君遠教育基金會公益項目捐贈簽約儀式和「上海大學翔英創新創業中心」揭牌儀式。

▲ 唐英年母親唐尤淑圻（左2）及弟弟唐慶年（左1）主持《世紀風範 - 唐翔千百年誕辰紀念文集》。（基金會供圖）

截至2022年底，上海唐君遠教育基金會資助項目達140多項，資助金額近4億元人民幣，受益8.5萬多人次。 其中，2010年唐翔千專項基金資助4000萬元人民幣，與上海大學聯合創辦翔英學院，培養國家急需的卓越工程師等專門人才，之後唐君遠教育基金會又在唐翔千的指導下累計捐贈1350萬元人民幣設立翔英學院君遠獎勵基金。

▲ 唐英年兒子唐嘉盛（前排中間）主持上海唐君遠教育基金會公益項目捐贈簽約儀式。

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責任編輯：趙居逸