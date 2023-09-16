【健康警號】40歲男鼻塞一周以為感冒　求醫揭鼻腔內藏腫瘤

▲ 台灣一名男子持續一星期鼻塞，原本以為只是感冒，結果求醫後居然發現鼻腔內藏有腫瘤。（iStock圖片）

持續鼻塞除了可能患上感冒，原來還有可能是生腫瘤！日前有台灣醫生分享病例，指一名男子因鼻塞一周而求醫，但一直以為只是小感冒，直到檢查後才發現其鼻腔內藏有腫瘤。他又點出腫瘤的6大臨床症狀，提醒民眾應盡早求醫。

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台灣耳鼻喉科醫生張弘月初在個人Facebook專頁分享病例，指一名40歲男子因持續鼻塞一星期前來求醫，不過進行理學檢查後，結果顯示其鼻腔沒有明顯腫脹化膿，因此懷疑他並非上呼吸道感染。

之後他替男子進行鼻竇內窺鏡檢查，結果竟意外發現鼻腔內藏有一顆從下鼻甲長出來的腫瘤，所幸及早發現，經手術切除後，男子現已成功康復。而切除的腫瘤經化驗後，證實為「倒生性乳突瘤」（Inverted papilloma）。

張弘說明，「倒生性乳突瘤」通常生長在鼻腔和鼻竇，發生率為每年十萬分之一。目前尚未清楚腫瘤成因為何，但有研究指出，此病約有4成與人類乳突病毒（HPV）感染相關。

他又補充，倒生性乳突瘤一般為良性腫瘤，但會侵蝕骨頭，並且約有7%的腫瘤會合併「鱗狀上皮癌」，因此建議患者應及早做手術完全切除，之後再進行化驗。

那麼要如何辨別自己是否患上倒生性乳突瘤？張弘就呼籲，若持續出現以下6個症狀，便有可能不止是感冒或過敏，建議大家盡快求醫：

鼻塞

流鼻水

嗅覺異常

流鼻血

頭痛

臉部脹痛

除了上述症狀外，張弘亦指出約有4至23%的倒生性乳突瘤屬患者屬無症狀，全靠偶然被發現。他最後提醒民眾，由於倒生性乳突瘤的復發率有可高達50%，因此建議手術後持續複診，進行內視鏡追蹤。

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責任編輯：羅嘉欣