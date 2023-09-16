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【魔鬼護士】英國護士連環殺7嬰罪成　不滿被判終身監禁提出上訴

親子 17:43 2023/09/16

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英國護士Lucy Letby殺7嬰罪成，被判終身監禁，日前提出上訴。（影片截圖）

英國33歲女護士Lucy Letby殺嬰案轟動全國，她謀殺7名嬰兒、意圖謀殺6名嬰兒罪名成立，8月21日被判處終身監禁。她不滿判囚終身，日前提出上訴。

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據英國廣播公司（BBC）報道，法院昨日（15日）指出，Letby的法律團隊已向上訴法院提出上訴許可申請。在她計劃上訴的消息傳出前，有消息稱將在9月25日舉行進一步的法庭聽證會，英國皇家檢察署將決定是否對6項謀殺未遂的罪名進行重審，早前陪審團未能就這些罪名作出裁決。

Letby成為英國現代史上殺人最多的兒童連環殺手，她被多次判處終身監禁，每犯一次罪就被判終身監禁，也成為英國歷史上第4位被判終身監禁的女性。

拒出席判決聽證會

早前法官在庭上指出，Letby於2015年6月至 2016年6月期間的殺嬰行為，既殘忍且經過精密計算，確實令人震驚。法官補充，當警方搜查Leby的家時，發現了部分受害嬰兒的工作交接單，她對保留這些「病態紀錄」感到滿意。法官宣判時表示，「你的行為充滿了近乎虐待狂的惡意」、「在審判過程中，你冷漠地否認對自己的不當行為負有任何責任」、「你沒有悔意，沒有任何減輕處罰的因素」。

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案件審訊了逾10個月，Leby拒絕出席8月21日舉行的判決聽證會，令受害嬰兒的父母極為不滿。其中一名被Letby殺害的男嬰母親表示，對世上存在著Letby這樣邪惡的人感到震驚。有受害人的母親情緒激動，她告訴法庭，現在知道謀殺她兒子的兇手，在他們痛苦的時刻原來一直在監視著他們，就像恐怖故事裡的事情。

一年間連環毒殺7嬰

現年33歲的Lucy Letby被控於2015至2016年，在英國柴郡（Cheshire）賈斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）任職護士期間，涉嫌殺害5名男嬰及2名女嬰，另企圖毒殺15名嬰兒。由於院方當時發現醫院新生兒的死亡比例異常偏高，展開調查後，發現他們都是死於喪失心肺功能，生前被注射空氣、胰島素或牛奶而受創或傷殘致死，他們的手腳上均出現不尋常斑點。醫院於是推測或是人為殺害，遂將此事通報警方，揭發案件。

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責任編輯︰王明芳

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