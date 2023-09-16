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【巴士服務】龍運巴士A34及A41P等3線路　明起增停港珠澳大橋香港口岸

政治 18:27 2023/09/16

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龍運巴士A34及A41P等3條路線，周日起增停港珠澳大橋香港口岸。（資料圖片）

隨著社會復常及兩地恢復正常通關，往返港珠澳大橋香港口岸的需求持續增加。龍運巴士明天起，將加強連接港珠澳大橋的巴士服務，包括新增3條路線，增停港珠澳大橋香港口岸，為洪水橋、屯門西、朗屏、天水圍及馬鞍山一帶的市民提供直達大橋香港口岸的巴士服務，方便往返澳門或珠海等地。屆時，龍運將有10條A線及9條NA線服務港珠澳大橋香港口岸，便利新界各區乘客。

繼早前A43線 [粉嶺（聯和墟）⇋ 機場（地面運輸中心）] 及A47X線 [大埔（太和）⇋ 機場（地面運輸中心）] 增停港珠澳大橋香港口岸，由9月17日起，龍運將再新增3條路線，增停港珠澳大橋香港口岸，包括A34線 [洪水橋（洪元路）⇋ 機場（地面運輸中心）]、A37線 [朗屏站 ⇋ 機場（地面運輸中心）]及A41P線 [烏溪沙站 ⇋ 機場（地面運輸中心）]，進一步加強新界各區與港珠澳大橋香港口岸連接。

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責任編輯：趙居逸

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