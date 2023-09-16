【因財失義】女律師反對4千萬賣豪宅　遭丈夫勒斃藏屍家中

▲ 女律師反對4千萬賣豪宅，遭丈夫勒斃藏屍家中。（經濟日報資料圖片，非涉事住宅）

夫妻因財失義事件時有發生，更釀成不可挽回的悲劇。近日印度一名女律師因反對丈夫賣出自住豪宅，不幸遭丈夫勒斃，並藏屍家中。丈夫更如常賣樓，將豪宅開放予地產公司上門睇屋。

據印度新德里電視台（NDTV）報道，來自印度諾伊達（Noida）的61歲最高法院律師Renu Sinha與丈夫Nitin Nath Sinha育有一名兒子，夫妻居於當地一個豪宅，兒子則身在美國。近日Renu的兄弟致電她兩天，都沒有人接聽，因而向警方報案。

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丈夫藏身儲物室終被捕

警方接報後，上周六（9日）到達Renu居住的住宅，並發現她伏屍在家中的浴室，而她的丈夫失蹤。經警方追查後，Renu的丈夫Sinha涉嫌謀殺妻子，警方找到Sinha的手機，根據手機定位追蹤，發現他身在家中儲物室裡。他躲藏了長達逾36個小時後，警方將他拘捕。

Renu的兄弟指控她的丈夫謀殺，動機是夫婦倆在出售豪宅的問題上存在分歧。Sinha想賣掉豪宅，甚至有一位買家出價4.5億盧比（約4,300萬港元），他預付了550萬盧比（52萬港元）。不過，Renu不同意丈夫賣屋，招致殺身之禍。案發當日，Renu疑遭丈夫勒死，並棄屍於浴室，而丈夫當日繼續將豪宅向地產展示。

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責任編輯︰王明芳