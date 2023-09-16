【北上消費】深圳出招吸港客　一文看清北上消費有咩著數

▲ 深圳商舖。（趙居逸攝）

港府推「香港夜繽紛」吸引市民、旅客夜間外出。深圳市發改委亦推出21項措施促進消費，包括舉辦購物節、咖啡節、夜間經濟大會等500多場活動，當中更有專章便利港人消費，包括鼓勵零售業、餐飲業和景區等，向持回鄉證的港澳居民推出預約、積分等服務。

設口岸與商圈和景區免費接駁路線

另會開設口岸與重點商圈和景區間的免費接駁線路，增加口岸網約車上車地點指引標誌。為配合港車北上，會推動在港人消費集中區域增加電動車充電設施等。

擴大跨境電子錢包在深使用範圍

措施又支持港澳居民在深圳辦理取現業務和開辦內地銀聯卡，提升數字人民幣賬戶與八達通等港澳第三方支付平台互聯互通水平，擴大微信香港錢包、支付寶香港錢包、港澳版「雲閃付」錢包、港澳本地「銀聯繫」錢包等跨境電子錢包在深圳使用範圍，支持開展面向港澳居民以及深港、深澳異地家庭和親友的數字人民幣紅包跨境消費活動。

打算北上的港人可留意有關政策，TOPick整理部分優惠、活動供讀者參考。

1.近期深圳還將舉辦哪些促銷活動？

答：正在開展的深圳購物季電子消費節及數字生活節推出了滿1000減100大眾普通券、滿1200減300電信專屬券等多種類型消費券，消費者可在雲閃付APP首頁點擊「政府消費券→深圳購物季」領取，後續有關活動信息可關注「深圳商務」微信公眾號。

2.深圳今年還將舉辦哪些消費類大型展會

答：9月29日-10月3日舉辦2023（第十五屆）深圳國際汽車展覽會暨智能網聯及未來出行汽車博覽會；

10月12日-14日舉辦第109屆全國糖酒商品交易會；

10月18日-20日舉辦全球高端食品及優質農產品（深圳）博覽會；

11月22日-26日舉辦華南寵物用品展覽會；

12月2日-3日舉辦粵港澳大灣區（深圳）婚博會/深圳民品家博會。

3.深圳將怎樣優化提升港澳遊客消費體驗？

答：打算在口岸、地鐵等提供繁體和英文版本的旅遊、消費諮詢手冊；向港澳遊客發放旅遊消費券、鼓勵全市零售餐飲及住宿等、商戶向港澳居民推預約及積分等服務。9月8日，南山區開通3條連接深圳灣口岸和南山重要商圈景區的消費文旅免費專線。

4.在完善跨境支付環境方面，深圳將展開哪些工作為港人提供便利？

答：支持港澳居民在深圳提款和開辦內地銀聯卡，提升數字人民幣帳戶與八達通等互聯互通水平，以及擴大香港版電子錢包在深圳的使用範圍。目前香港居民可通過中銀香港應用程序BoC Pay開通數字人民幣錢包，或憑藉回鄉證等有效證件在數字人民幣硬錢包自助發卡機申領硬錢包卡進行消費。亦會推出數字人民幣硬錢包交通聯名卡，為來深港人使用公共交通提供便利和優惠。

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記者：趙居逸