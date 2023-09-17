【珍惜生命】疑因工作壓力過大　國泰機師大坑樓梯自縊亡

▲ 疑因工作壓力過大，國泰機師大坑樓梯自縊亡。

現代人都受到不少工作壓力，昨日（16日）早上7時許，一名中年男子在大坑一處梯間被途人發現以尼龍繩上吊，大驚之下報警求助。消防人員趕至現場，發現該名男子已昏迷不醒，送院搶救後宣告不治。

經警方調查後，證實死者為49歲南非裔男子，持有香港身份證，同時在現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

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據了解，事主與太太育有兩名幼女，居住於大坑。15日時事主未有異樣如常睡覺，惟16日早上6時許，太太醒來發現事主不在家，但手機、銀包和袋均放在客廳的桌子上，其妻出於擔心，便報警求助。

警方接報後到住所調查，在事主手機中發現一封遺書，得知事主因工作壓力欲尋死，警員亦曾在住所附近搜索無果。

其後，警方獲知1名男子於大坑怡景道通往銅鑼灣道一處梯間自縊昏迷，送院搶救後不治，證實為事主。國泰航空回覆事件時表示已知悉事件，對同事的離世感到傷感，同時正為同事的家屬提供所需協助。

職場壓力易導致情緒問題

本港精神科專科醫生林震曾撰文表示，壓力可以分為急性和慢性，而職場壓力是屬於慢性壓力，它除了能導致失眠，還能影響情緒。

而面對同樣的職場壓力，不是所有員工也會出現失眠，但當那些員工本身有情緒病或其他精神問題，他們出現失眠的機會便會提高。國際研究指出，精神病與失眠是相互影響，臨床上約有70%精神病人出現失眠情況，約有17%失眠人士會產生情緒問題。

一般而言，當面對壓力，身體就會釋放激素，這樣身體和精神上的反應就會進入「戰鬥或逃跑」狀態 (fight or flight state)，短時間維持這個狀態是沒有問題，但假如壓力是慢性、長期和持續，那麼身體就會長時期處於繃緊狀態，從而導致失眠和情緒問題。

林醫生指出，職場壓力包括：工作時間太長、工作量異於常人、職場環境沒有支援、工作要求僱員不停追趕死線、職場上出現人際關係問題、責任感很大的工作、對工作感到不滿、職場要輪班、疫情導致失業或收入不穩定等等，以上種種職場情況也容易導致失眠。假如職場壓力引發焦慮症或抑鬱症，那麼失眠的問題會更加嚴重。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：羅嘉欣