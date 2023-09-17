  • 31°C
香港時間 : 2023917日 (週日) 12:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家用問題】 丈夫月薪兩萬幾月給1萬家用 人妻疑不心足：算好嗎

親子 12:28 2023/09/17

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

一名港妻近日備受家用困擾，她在網上自爆，稱自己無工作，丈夫月入兩萬多，每個月她1萬元家用，她在網上發問，丈夫給的家用算不算好，引起大批網民熱議。

影片推介：

湊得輕鬆啲

該名人妻近日在網上「香港討論區」發貼，以「老公一個月畀我一萬蚊家用，算好嗎？」題目，並補充：

我無做嘢，佢月入兩萬幾。

帖文引起網民熱議，不少網民稱要將心比己，給1萬元家用給妻子算不錯，「佢返工要搭車, 又要食午飯, 比一半你算唔錯啦！」、「佢畀咗一半你」、「已經好好」、「倒返轉諗，你出去揾2萬，老公係屋企做你既野，你會比幾多丫？」。

有網民勸該名人妻應幫忙，「一半仲唔夠？？？點解你唔搵工。」、「如果（你）身壯力健, 應該幫手搵食。」、「係咪想享受少奶奶生活？」。

另有網民發問，「有幾多個屋企人？有無細路？你話十個八個人要養梗係唔夠啦，你話一家兩口、一家三口，算唔錯架啦！租金又唔講，公屋比二千，同私樓比六七千又唔同。」，但也有網民稱，「家用唔係零用，扣返屋企洗費交租，1皮算少啦喎。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【家用難題】港媽月俾父母$7000家用　聽老公一言感後悔：唔抵好肉赤
14:10 2023/01/04
【家用難題】港媽月俾父母$7000家用　聽老公一言感後悔：唔抵好肉赤

你可能感興趣

【家用難題】港媽月俾父母$7000家用　聽老公一言感後悔：唔抵好肉赤
14:10 2023/01/04
【家用難題】港媽月俾父母$7000家用　聽老公一言感後悔：唔抵好肉赤
夫妻之道 網絡熱話

最高瀏覽

【新手爸媽】陪太太剖腹產嚇到精神受創　澳男向醫院索償50億判決結果出爐
16:43 2023/09/15
【新手爸媽】陪太太剖腹產嚇到精神受創　澳男向醫院索償50億判決結果出爐
【食用安全】肉醬意粉放5日再叮熱食　20歲學生睡夢中肝壞死暴斃【附食安2大建議】
12:29 2023/09/15
【食用安全】肉醬意粉放5日再叮熱食　20歲學生睡夢中肝壞死暴斃【附食安2大建議】
【兒童理財】月儲2000元變成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財
17:17 2023/09/14
【兒童理財】月儲2000元變成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財