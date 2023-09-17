【家用問題】 丈夫月薪兩萬幾月給1萬家用 人妻疑不心足：算好嗎

一名港妻近日備受家用困擾，她在網上自爆，稱自己無工作，丈夫月入兩萬多，每個月她1萬元家用，她在網上發問，丈夫給的家用算不算好，引起大批網民熱議。

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該名人妻近日在網上「香港討論區」發貼，以「老公一個月畀我一萬蚊家用，算好嗎？」題目，並補充：

我無做嘢，佢月入兩萬幾。

帖文引起網民熱議，不少網民稱要將心比己，給1萬元家用給妻子算不錯，「佢返工要搭車, 又要食午飯, 比一半你算唔錯啦！」、「佢畀咗一半你」、「已經好好」、「倒返轉諗，你出去揾2萬，老公係屋企做你既野，你會比幾多丫？」。

有網民勸該名人妻應幫忙，「一半仲唔夠？？？點解你唔搵工。」、「如果（你）身壯力健, 應該幫手搵食。」、「係咪想享受少奶奶生活？」。

另有網民發問，「有幾多個屋企人？有無細路？你話十個八個人要養梗係唔夠啦，你話一家兩口、一家三口，算唔錯架啦！租金又唔講，公屋比二千，同私樓比六七千又唔同。」，但也有網民稱，「家用唔係零用，扣返屋企洗費交租，1皮算少啦喎。」

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責任編輯︰王明芳