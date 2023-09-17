【星二代】張智霖代言風波後一家三口返港　16歲張慕童跟型爸一樣高

虛擬貨幣平台JPEX無牌事件，不少名人藝人被牽連，當中擔任香港區品牌大使的張智霖便是其一。昨日（9月15日），張智霖一家三口由馬來西亞返港，被網民於機場野生「捕獲」，當中張智霖愛兒張慕童（Morton）再度成為網民焦點。

【星二代】袁靚靚16歲仔仔被封最靚仔星二代 「魔童」張慕童高大英俊有粉絲

Chilam被讚親民

張智霖早前往馬來西亞演出《燃燒吧！我們的哥演唱會》，原來妻兒也有同行，昨晚一家三口現身機場。

當中坐同一航班的乘客主動要求跟張智霖合照，只見52歲的張智霖一頭白髮，帶點滄桑感。

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魔童暴風式長高

網民大讚他完全沒有明星架子，一家三口登機後自己搬行李。網民寫道：「登機後我的好室友一眼就認出來，在他經過我們的座位的時候，好室友發揮了巨大的作用，就是輕聲地幫我問『我老婆很喜歡你，可以和你合張照嗎？』他立刻很Nice的說『可以，要不我們去前面拍吧』，太開心了，哈哈哈，人真的很不錯，真的超級帥，很平易近人。」

另外，網民上載了一張張智霖父子的背影照，他們肩並肩步入入境大堂，近年暴風式長高的1魔童已經跟爸爸一樣高，目測有1米8，16歲的魔童仍未過發育期，看來高度有機會超越型爸。

▲ 張慕童已經16歲！（取自instagram）

網民均大表驚訝：「魔先生已經和爸爸一樣好了呀！背影和大仙好像！」、「兩父子背影好像，分辨了很久才看出來誰是誰」，

袁詠儀與張智霖於2001年美國註冊結婚，婚後育有一子張慕童（Morton），不經不覺間魔童已經16歲，盡得袁詠儀與張智霖優良基因的他，長得十分俊朗。

今年暑假，魔童曬出自己的近照，雖然魔童沒有正面示人，只看到其側臉，不過他輪廓分明鼻高高，完全倒模媽媽的靚樣。而魔童的氣質和神態就似足爸爸ChiLam。

從魔童分享的另一後短片中，只見他輕輕一跳便碰到天花板，其高度跟一度門差不多，當時網民估計其身高約1米9。

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