【學校壓力】Band3出身考入大學盼作育英才　男生開學後1件事致抑鬱圖輕生

▲ Band3出身考入大學盼作育英才，男生開學後1件事致抑鬱圖輕生。

情緒壓力難以釋放，長期積聚可誘發更嚴重的問題。一名大學男生近日在網上討論區發帖，指自己透過努力讀書，入讀心儀大學學科後，卻因與同學相處問題，而令自身的抑鬱症復發，甚至腦海不時閃現輕生念頭。

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有大學男生最近在網上討論區「D card」發帖，指自己「每日返學都好想自殺」。事主稱自己「放咗4個幾月sem break，抑鬱情況有所好轉：

但原來重返戈個校園見返戈一班同學之後，我又再次想自殺。

事主氣餒表示，「辛苦咁努力考入嚟，實現咗多年嚟嘅夢想，但原來全班就只有我一個係真係想做老師。」事主指，自己曾嘗試跟同系同學溝通，發現大家想法很不一樣。有同學曾向他表示：「我本身入三大嫁，只不過我冇温過dse，唔好彩先入咗嚟。」而事主亦指，身邊所有同學都是名校出身，因為覺得教英文好，才選讀此科。

事主表示，自己是「band 3出身」，透過副學士再升讀大學，希望成為一名英文老師，便可以幫回一些能力弱的學生，但結果「連自己都幫唔到自己」。他更感到身邊同學都自視甚高，看不起自己和排斥自己，甚至覆述了一些同學的說法：

都唔知點解有人dse best 5 連20分都冇，有腦嘅都考到la，如果將來我啲學生都咁弱智，我實玩死佢。

亦因如此，事主在入大學第一個月，抑鬱症在相隔兩年就突然復發。而亦因為課程安排，事主在主修科總要面對一班同學的嘴臉，他直言不想盲目跟隨同學：

我以為我學返佢哋黑面、學返佢哋講返佢哋是非，我就會開心啲，但係呢個真係我想要嘅嘢咩？

我想要嘅只不過係一班志同道合有heart教書嘅同學。但我只可以每日落堂之後自己就匿埋一個人不停不停地喊，根本就唔會有人care。

而即使有尋求心理輔導，事主也直言根本無法改變問題根源，亦因此他的情況變得更嚴重：

我心口真係好痛、我真係抖唔到氣、真係呼吸困難，要扮去廁所跑出課室我先開始呼吸到。

而他更指，自己每日睡醒時，「諗起又要返學見到呢班人我真係好想自殺。」他感嘆：

我做老師係真係想幫啲同我一樣能力唔高嘅學生，但係我一個人嘅力量改變到個教育制度咩？改變唔到呀。

讀得英文系嘅人多數係band one學校出生，佢哋將來依然都會睇唔起啲英文差嘅學生，我改變唔到呀。

帖文引來不少網民留言鼓勵支持：「雖然唔知點安慰樓主，但睇完覺得問題係出自係佢哋身上，完全feel樓主嗰種感覺，抱抱樓主」；亦有人表示：「支持樓主改變窮學生英文差嘅情況」、「樓主唔好做傻事，死左班人係唔會開心，反而你諗下自己辛苦咁多年，仲差一D就做老師，假如你依家走左，咁你未來班學生點算？有班學生本來可以遇你，你走左，佢地無左機會遇到一個好老師」。

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責任編輯︰王明芳