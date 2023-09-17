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【兒童長高】想孩子長高「切勿喝1類飲品」 中醫：生長激素徹底壓抑

兒童健康 18:03 2023/09/17

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不少家長對孩子長不高擔心不已，台灣有中醫師表示，身高除受父母遺傳基因調控外，還會受生長激素影響，其中「糖分」是掌控其分泌量的最大因素之一，血糖上升會抑制生長激素分泌。故此勸孩子切勿喝一類飲品，因生長激素會「徹底被壓抑」。

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湊得輕鬆啲

中醫師王大元在其facebook專頁《元氣中醫師 王大元》發貼，稱影響身高的生長激素，通常白天生長激素的分泌較少，但到晚上10時至凌晨2時，以及清晨時至7時會大量分泌，故不要錯過這長高的關鍵時刻。

對於什麽因素掌控了生長激素的分泌量？王醫師解釋，糖分是最大的因素之一，孩子吃甜食後血糖上升，會抑制生長激素的分泌，通常需要3至5個小時後，血糖才會趨於穩定，使生長激素再度不受抑制而上升。

他舉例。如果家中的小孩下課後來一杯全糖飲料（約60克的糖，相當於15顆方糖），生長激素會直接抑制到晚上9時，甚至有些孩子補習下課後（或宵夜）再來一杯，會將生長激素徹底壓抑，因而錯失整個半夜的高分泌期。

王醫師亦稱，餐與餐之間的輕微飢餓，能夠引發生長激素的分泌，運動同樣亦有這樣效果，藉由高強度的運動，促進能量燃燒，進到能量不足的狀況下（如同輕微飢餓的狀態），同樣也會誘發生長激素的釋放，故建議孩子需多運動。

除了生長激素外，王醫師更指出，半夜亦是褪黑激素分泌的高峰期，褪黑激素掌控人體的睡眠狀況，其分泌旺盛時，身體容易進入深層睡眠，同時影響胰島素的晝夜分泌韻律，此際血糖降低，生長激素分泌因此上升。

對於如何有效增加褪黑激素的分泌呢？他建議，白天曬太陽、關燈睡覺、白天多運動或補充色胺酸（血清素前驅物，如鮭魚、牛奶和雞胸肉等），都是幫助褪黑激素合成和分泌的好方法。建議晚上11時前上床睡覺，至少睡足8小時，才能讓發育期的孩子快快長高。

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責任編輯︰王明芳

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