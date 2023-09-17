【減肥大作戰】屢次減肥失敗陷暴食症　少女靠5日「清水斷食法」激減33磅不反彈

▲ 屢次減肥失敗陷暴食症，少女靠5日「清水斷食法」激減33磅不反彈。

網上有很多不同的減肥法，但想要瘦下來就要找到屬於自己的方法。台灣一名女子曾屢次減肥失敗，甚至一度患上暴食症。最終她靠獨創的減肥法，從原本的63kg（約138磅）減至48kg（約105磅），且成功減脂不反彈。

最新影片推介：

該名女生在Dcard討論區以「#心得 63-48kg 小基數減肥卡關，不運動又想減脂，一定要看這篇」為題發文，分享自己1年半的減肥心得。

身高1米63的樓主從中學時期體脂率已達30%，即使到了大學也沒低過30%。她指，從16歲至25歲屢次減肥失敗，體重經常停滯在55kg（約121磅）左右，過去5年曾因體重停滯產生心理壓力，甚至患上心因性暴食症，體重更重達67kg（約147磅）。

非常可怕的不知道什麼是飽的感覺，目及所見所有食物都可以在短時間內被我吃下肚。

直至去年4月，樓主重新開始減肥，在10月時體重已經大概回落到51至52kg左右，體脂落在28%左右，但大概到12月體重及體脂就沒有變化過，幾乎呈靜止狀態。

當時樓主因為忙於考試，一整天都坐在椅子上讀書12小時也是常見的事，使她可能因此忘記體重產生的焦慮，想著這段時間體重維持得也不錯，但4個月過後體重卻依舊不動。

考慮到身體適應性的問題，為了增加基礎代謝，樓主就開始增加運動量，每天早晨起床嘗試各種運動，包括慢跑、重訓、踏單車、跳皮拉提斯等等。結果她發現的確會增強代謝，但有一個嚴重的副作用，就是就是每天都感到相當疲倦，且無法集中精神。

靠「5日清水斷食法」減磅減脂

今年4月時，事主決定嘗試「5日清水斷食法」。市面上的「清水斷食法」是連續3天、5天或7天，只喝水，完全不進食。不過樓主除了水，也會喝無糖綠茶和美式咖啡，她的目標是斷食一段時間，排空腸胃，斷食過程中可以加速身體燃燒脂肪，達到減脂目的。

樓主又提醒，以前她曾試過「168斷食法」或「186斷食法」，也曾有過3日斷食經驗，才可以達到較長時間的斷食。因此不建議一般從未斷食過的人，進行如此長時間的斷食法。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

復食期間要減少腸胃負擔

斷食5日，樓主的體重已從52kg減至49.8kg，體脂率亦從29.1%降至26%。同時，她還分享了復食方法：

第一周：以流質跟嫩豆腐為主(這時候腸胃很敏感，盡量少負擔為主)

第二周：開始慢慢吃豆腐 / 蔬菜 / 堅果 / 香蕉 / 豆漿 / 優格

期間，她一直維持每天早晚各量一次體重，結果驚奇發現，體重不但沒有增加，反而持續往下掉，成功突破平台期。在第三周她再次測量時，體重已減到48.3kg，體脂率更降至24.6%。

樓主回憶以前減肥失敗的經歷，曾因體重經常卡在54kg左右而感到煩躁，

會覺得減肥中的自己很可憐(啥都不能吃還胖)，接著開始沒節制的大吃大喝，最後開啟暴食症的開關一去不復返。

最後，她希望自己的經歷可以鼓勵同路人，即使遇上停滯期，「繼續做每天該做的事，該運動就運動，該吃的飲食就吃(非暴食)」，盡量減少心理及生理發生衝突的機會。

她認為，若減肥過程間壓力過大，不僅不會瘦，且壓力激素還會上升，接著水腫，連帶著免疫跟代謝都下降，反而連維持體重都變得困難。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣