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【夫妻相處】情侶3分鐘即離婚被封最短婚禮 只因新郎說了呢句話

親子 16:11 2023/09/17

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最短婚禮！科威特一對情侶，在宣布結婚後僅3分鐘就申請離婚，原因是新郎在宣誓儀式後嘲笑新娘。被稱是該國歷史上最短的婚禮。

影片推介：

湊得輕鬆啲

外媒報道，科威特一對情侶近日前往法院登記結婚，在辦妥一切手續後離開法院，途中新娘不慎被絆倒，豈料該名新郎看著妻子摔倒，不僅不扶，還嘲笑妻子「笨蛋（stupid）」，新娘怒而向法官要求離婚，法官同意，兩人婚姻只維持3分鐘便宣告無效。

報道指，這對居住在科威特的夫婦，甚至從未以夫妻身份離開過法院。被認為是該國歷史上最短的婚姻。

事件曝光後引起網民熱議，大批網民支持新娘，覺得她做得對，「沒有尊重的婚姻從一開始就是失敗的」；有網民亦稱，「如果他一開始就是這樣，那最好離開他。」；另有網民稱，「幸好絆倒了，看清新郎真面目。」

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責任編輯︰王明芳

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