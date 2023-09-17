【日籍賢妻】吳業坤太太浜口愛子和服look超kawaii　網民超羨慕：坤兄真係有福

人稱「坤哥」的吳業坤去年跟日籍女友浜口愛子（Aiko Hamaguchi）結婚，榮升「吳太」的浜口愛子隨坤哥來港生活，婚後二人大放幸福閃光彈，羨煞旁人。

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坤嫂廣東話進步神速

浜口愛子昨日出席日本總領事館舉辦的《日本秋祭香港》記者會，她以日本傳統和服造型示人。

她雖然來港未夠一年，但活動上她以廣東話跟司儀對答，她表示一直努力學習廣東話，另外這位賢妻更透露借跟坤哥行街市，夫婦二人玩下煮飯仔，認真甜蜜到爆。

另外，浜口愛子稍後將返日本探望親友，打算陪伴媽咪兩星期，不過此行會撇低老公坤哥。

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融入香港生活

浜口愛子在IG就以日文留言，她表示該活動旨在幫助香港人更了解日本的魅力，祭典期間各地都會舉辦活動。

她寫道：「所以我想看看這些活動，享受我的第一個日本秋季祭典。各位香港人，一起體驗、學習、享受日本文化吧！ 一起接觸、學習和享受。今次，我要穿一件非常華麗可愛的長袖和服！」

▲ 浜口愛子去年跟坤哥結婚。（取自instagram）

浜口愛子以中文回覆網民

網民大讚她超可愛：「好靚女」、「真日本妹着和服係靚啲」、「坤兄真係有福，可以娶到你」和「愛子真係好叻，已經可以簡單對答. 加油」。

另外，TVB娛樂新聞台報道浜口愛子出席活動，看到網民留言大讚，浜口愛子即回覆一句：「多謝」，似乎已經識寫中文。

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感謝好心街坊

其實浜口愛子在香港愈來愈紅，比如在本月初獲邀出席Fashion Hong Kong Runway Show。

而在上月4日，浜口愛子跟陳凱琳更一起出席活動，而且當時更表示為氹老公坤哥，努力學習煮中菜，至於問及生B大嘅計，浜口愛子謂想湊下狗仔先，故「造人」大計會延遲。

她平時真的會出街買餸，早前更因社去街市跌銀包，幸好街坊拾金不昧，她曾在個人社交平台用中文寫道：

我今日去街市買送（餸）嗰陣唔小心跌咗銀包，去到上巴士嗰陣發覺，即刻跑返轉頭去搵。 好彩有位姐姐執到然後同格嚟嘅檔主商量緊點好嘅時候，佢哋見到我好緊張咁搵緊野就問我係咪跌咗野（嘢）？ 然後俾返我 香港啲街坊太好了，多謝你哋

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