【強制驗樓】發展局加強未遵辦強制驗樓通知執法　2,700幢樓宇將循四方面跟進

▲ 發展局局長甯漢豪。（資料圖片）

近期多宗大廈外牆石屎或批盪剝落事件，反映強制驗樓通知未能遵辦的問題。發展局局長甯漢豪今日（17日）發表網誌，介紹政府加強對未遵辦強制驗樓通知樓宇的執法及支援。

發展局助理秘書長張憲民表示，目前「通知」期限已屆滿而尚未遵辦的樓宇約2,700幢。屋宇署屋宇測量師陳正軒表示，針對未遵辦「通知」的樓宇，屋宇署主要循四方面跟進。

1. 加強檢控

署方已於上月底向所有尚未遵辦「通知」的樓宇發出信件，要求有關人士於一個月內交代進度或確實工作計劃，若無合理解釋及進度欠佳，署方會在今年第四季開始提出檢控，但如有個案顯示業主有心拖延，署方會優先處理，盡早提出檢控。

2. 主動進行特別勘察和緊急工程

為減低公眾安全風險，署方自8月初起，在尚未委聘註冊檢驗人員的900幢樓宇當中，主動以無人機為潛在風險較高的樓宇外牆進行特別勘察。如發現有明顯危險，署方會安排政府承建商展開緊急工程，拆除鬆脫部分，之後再向業主收取相關費用。迄今，署方已完成超過30幢大廈的外牆特別檢驗工作，並會委聘工程顧問協助，為更多潛在風險較高的樓宇外牆進行特別勘察。

3. 「樓宇更新大行動2.0」第二類別樓宇的檢驗及修葺

屋宇署明白部分業主，尤其「三無大廈」，可能在推展或籌組所需的檢驗和修葺工程有實際困難。現時，約1,100幢較高風險的樓宇被納入為「樓宇更新大行動2.0」計劃下的第二類別樓宇，即業主或法團未能自行籌組檢驗及修葺。屋宇署會繼續行使法定權力代業主進行檢驗及修葺，並於事後向有關業主收取相關費用。目前，約30幢樓宇已竣工，約630幢已經進入工程階段，另約440幢處於檢驗階段，預計到今年底共約180幢樓宇會完成修葺。

至於上文提及尚未委聘註冊檢驗人員的900幢樓宇當中，約有200幢為「三無大廈」。屋宇署會以風險為本的原則揀選符合資格的大廈為「2.0行動」的第二類別樓宇。

4. 加強支援業主和公眾教育

至於很多業主有心遵辦「通知」，但卻欠缺大廈維修知識或缺乏支援。屋宇署已聯同市建局和民政事務處加強支援法團或業主，向他們提供資訊、協調、技術及財政支援。三方早前先後在深水埗區、九龍城區、油尖旺區和中西區舉辦地區講座，講解遵辦「通知」、成立法團和申請市建局資助的程序。

講座設有三方的櫃檯「面對面」為市民提供意見、資訊和協助，例如委聘註冊檢驗人員及承建商，組織業主大會等資訊，參加者反應十分正面。未來數月，署方會在其他有尚未遵辦「通知」樓宇的地區舉辦講座。

市建局樓宇復修部高級經理李偉峰表示，政府撥款60億元由市建局推行「2.0行動」，資助合資格業主就強制驗樓計劃進行檢驗及修葺。第三輪「2.0行動」即將於9月底截止，有意參加的業主可瀏覽市建局樓宇復修平台的網頁了解詳情。市民亦可親臨市建局的「樓宇復修資源中心」，職員會提供一站式樓宇復修資訊及支援服務，包括招標和工程費用估算等。

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責任編輯：黃穎津