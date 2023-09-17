【食用安全】日本天婦羅名店爆食安意外　誤把稀釋漂白水給女食客服用致食道灼傷

▲ 日本天婦羅名店爆食安意外。

日本馳名天婦羅老店「銀座天一」近日爆出食物中毒事件。據日媒報道，事發於8月31日晚間，一名店員誤把稀釋過的漂白水，當做溫水讓客人飲用，導致食客誤服後喉嚨劇痛，需緊急送院。事發後，店員把水倒掉、似乎「毀屍滅跡」的舉動也引起食客不滿，已報警求助。

最新影片：

據日媒FLASH報道，開業於1930年的天婦羅老店「銀座天一」， 一向深受政經界人士喜愛。事發於8月31日晚上，一對夫婦到銀座三越分店用餐期間，女子一入店內，就因口渴向店員要一杯不加冰的常溫開水。

而在點餐後，開水仍未送上。女子於是再向店員請求，其後一名女店員就把一杯水，以及夫婦點的兩杯烏龍茶一併送上。

女子飲水後，感到水中傳出異常臭味，向店員反應後卻被無視。而女子再次聞了杯中水的味道，發現確有刺激性臭味。此時遞水的女店員把杯子收回，直接走入廚房。女子擔心杯中水會被倒掉，要求丈夫拿回杯子。

而丈夫尾隨上去，隨即見到女店員正準備將水倒掉，因此把水杯奪回。而女子因喉嚨劇痛，一度試圖用手伸入喉嚨催吐，卻遭到店員制止，表示「這樣會令我們很困擾，請去廁所」。

及後女子被救護車送往醫院，證實是誤服「次氯酸鈉」致急性中毒，因有腐蝕性食道炎及食道穿孔的風險，因此需入院治療和觀察3至5天。而事件發生後隔天，該分店仍繼續營業，丈夫為此十分生氣，並向築地警察署報案。在收到勒令停業處分後，該分店才停業7天。

經警方調查，天一銀座三越店平時會用不鏽鋼水壺裝天婦羅醬汁，並在清潔時倒入稀釋漂白水清潔。而女店員正是裝有漂白水的水壺，誤當為飲用水的水壺，才引致事件發生。而天一社長矢吹友一亦發表道歉聲明，表示會誠心誠意處理事件，配合警方調查，制止同類型事件再次發生。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣