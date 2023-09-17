【津校自殺】玫瑰崗中學斥辦學團體聲明不實　澄清收生人數增加並無財務困難

▲ 玫瑰崗中學。（梁偉榮攝）

創校64年的灣仔津校玫瑰崗中學，其辦學團體突宣布放棄辦學權，學校將於3年後停辦，明年立即停止收生，9月入學中一生讀完中三便須轉校。（詳情即看：【下一頁】）玫瑰崗中學今日（17日）發聲明反駁辦學團體言論，指學校停辦的原因並非招生困難，斥辦學團體的家長信中含有誤導性內容。

玫瑰崗中學聲明指，辦學機構聲稱停辦玫瑰崗中學的原因之一是招生困難。然而，校方直言辦學機構所言不實，玫瑰山中學取錄的學生人數持續增加。

校方引述數據指，今年不但像去年一樣招收3個中一班的學生，而且還維持了中四至中六的4個班，加上不同形式的招生，學生規模不斷擴大。在過去的幾年裡，校園內亦增設如電子白板、LED顯示屏、校園電視和健身室等更多的設施。雖然200萬港元的安裝費用是一筆不小的數字，但在政府對資助學校的支持下，這些設施已經安裝完畢，大大提高了學生的學習效率和效果。

校方稱，學校設施的安裝和持續更新進一步表明，作為一所資助學校，並沒有遇到如辦學團體所言的任何財務挑戰。

校方續指，突然終止在同一年招收中一和中四學生，會為學生帶來壓力和負面情緒。例如，初中學生會感到沒有安全感，擔心升入中四後無法適應新學校。此外，中三學生會感到迷惘，因為他們必須選擇科目，但他們必須轉學到新學校，而新學校可能無法為中四新學生提供公平的科目選擇。對於高年級學生來說，他們在面對學校的巨大變化的同時，還需要面對公開考試，做出職業道路的決定。這無疑會給他們帶來負面影響。

校方直斥，辦學機構向持分者披露相關決定的時間表非常緊迫且不合理。信函發出時間與會議時間相隔不到24小時，持分者尤其是家長沒有足夠的時間安排參加會議，甚至閱讀信函。而實際出席人數不足，對於其他不能參加會議的家長來說亦絕對不公平。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津