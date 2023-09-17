【你好，我的大夫】陳嘉輝演蔡思貝爸爸感人　由昔日花美男成實力派綠葉王　

TVB劇《你好，我的大夫》內，嘉應（蔡思貝飾）與爸爸程安生（陳嘉輝飾）的回憶片段。因為芯芯的故事，嘉應不時想起小時候母親施玉玲（黎燕珊飾）經常為錢鬧爆爸爸的往事。

同樣對爸爸離世感到自責的嘉應，與母親孖鋪時想起讀書時爸爸熱熾地在藥店門口等候自己經過的點滴，眼泛淚光感嘆謂：「好懇切等一樣嘢返嚟嘅眼神真係唔同…如果你見過嘅話，一定會記得。」

【你好，我的大夫】幫陳嘉慧治重要部位勁爆笑 吳偉豪演技進步受公司重用

▲ 《你好，我的大夫》

人設討好獲網民稱讚

感性的對白，配以嘉輝慈祥樣flashback，及父親關懷子女的對白日常，相當感人。除蔡思貝妹look受注意外，當中嘉輝亦相當好戲，簡單幾個眼神及微表情，已演繹出期盼、等待、失落及失而復得等多種情緒。

其實，陳嘉輝之前在《破毒強人》中飾演勢利上司已成功吸引網民注意，今次搖身一變在《你好，我的大夫》中飾演超級老實人，愛錫女兒之餘更是「醫者父母心」，為幫別人寧可自己蝕底，人設討好，難怪網民都讚口不絕。

▲ 《你好，我的大夫》

與城城齊合作

除正劇演出外，陳嘉輝在處境劇《愛·回家之開心速遞》演朱展的喜劇演也同樣出色，已成實力派資深演員。

其實現年60歲屬實力派的陳嘉輝年青時是花樣少年的美男子，畢業於香港理工學院（當時未升格為大學）土木工程系學士的他，曾在政府土木工程拓展署任職工程監督。

當時青靚白淨的陳嘉輝因偶然拍了個大型廣告而入行，在1986年加入TVB，並在1988年於處境喜劇《都市方程式》當陳嘉輝主角，飾演戇直酒店工程部職員，同劇另一花樣美男郭富城演他的格頑皮老友「動物源」宋啟源。

到1991年，郭富城與陳嘉輝再合作劇集《我係黃飛鴻》，郭富城演梁寬兒子梁謹，與陳嘉輝演的有錢仔羅金來齊習武儆惡懲奸。

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與梁小冰成模範夫婦

到在1996年，陳嘉輝一度轉往馬來西亞發展，在1992年拍《兄兄我我》而與梁小冰相戀，拍拖期間二人合作台灣劇集《新梁山伯祝英台》。而兩人於2000年結束8年長跑結婚，成圈中模範夫婦，在2007年誕下兒子陳洋溢（Lewis）。

後來，他因拍《兄兄我我》而與梁小冰相戀，拍拖期間合作台灣劇集《新梁山伯祝英台》而紅爆港台。

陳嘉輝在2015年重回TVB，近年在《愛·回家之開心速遞》演朱展令形象入屋，此外還參演不少正劇，比如《金宵大廈》、《青春不要臉》、《美麗戰場》等，均有不俗表現。

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