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【本港升學】小紅書大讚城大4項優點　內地生來港讀書：井底之蛙看世界

教育 14:00 2023/09/17

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熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

內地生來港讀書，在小紅書大讚城大4項優點。

隨著開學季到來，部分內地生會選擇來港升學或交流，而近日就有一名從重慶來港的交流生，分享自己在香港城市大學做交換生體驗，力讚城大多個優點，更稱自己是「井底之蛙看世界」。

最新影片：

湊得輕鬆啲

一名疑似從重慶西南政法大學的法律系男學生，近日在社交平台小紅書，發題為「來港校交換有種井底之蛙看世界的感覺」的文章，分享在城大多個良好體驗。

教授講話實用

發文學生指，他在法律科orientation班上，感到教授發言「言簡意賅、全程幹貨、充滿實用主義氣息，感覺比內地開學典禮上老師講的話有用多了」，同時他亦認為同學英文都很好，能流利地以英文問問題。而且認為法律科收生稀少，全港一年llb&jd畢業生可能才400至500人，還不到西南政法大學一個法學院的人數，因此坦言「留下了羨慕的眼淚」。

2. 圖書館豪華且大

發文者又大讚城大圖書館很大，兼且很豪華，廁所沒有異味，而每張桌的間距十分闊落，表示「真的可以在這呆一天」。

3. 飯堂價廉物美

發文者讚城大食堂的食物，表示在香港吃飯也沒有預計中的貴，又指四寶飯是物美價廉之選。

4. 無障礙設施超暖心

而學校內每層樓都設置的無障礙衛生間及盲道，發文者都大讚對殘障人士很窩心，並指在內地高校很少見。

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責任編輯︰王明芳

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