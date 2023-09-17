  • 31°C
香港時間 : 2023917日 (週日) 15:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星豪宅】超強颱風吹襲露台花園盡毁　王玉環重拾打卡美景：風雨無阻

娛樂 14:23 2023/09/17

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

王玉環於露台嘆茶。

超強颱風蘇拉於本月1日襲港，本港不少豪宅難逃出現滲水和漏水等慘況，當中有「殭屍片天后」之稱的昔日影星王玉環居於2600呎的豪宅，於颱風吹襲之下，其家中的露台小花園也「受創」呢。

王玉環早前於社交平台分享一段影片，當中她寫道：「10號風球，我家的陽台樹葉已經掉的七七八八了……雨後歸巢，有鳳來儀，諸事大吉。」

【明星豪宅】訪「殭屍片天后」王玉環超豪大宅　肥媽驚嘆：好似皇宮一樣【多圖】

點擊圖片放大
+5
+4

盆栽吹到四散落地

片中所見，露台遍地樹葉，當中一盤杜鵑花被吹散，另一邊的盆栽也被吹倒四散落地，連鴿子也想來「築巢」，站於露台可俯瞰美麗山景，相信那刻王玉環會幾沮喪。

不過時隔兩星期，王玉環於微博分享數張家居照片，經過一輪的執拾之後，露台擺放不少鮮花和盆栽，打扮靚靚的王玉環坐在露台上嘆茶，認真寫意，另外見她擺放不少燈籠裝飾，似乎準備於這裡賞月。

【藝人轉型】呂方夫婦訪王玉環豪宅　殭屍片天后轉行成保險女王奢華大宅曝光

一代「殭屍片天后」

王玉環是中韓混血兒，活躍於1980至90年代初的她曾接拍過26部電影，因為當中不乏殭屍片，包括《殭屍家族》、《靈幻先生》等，故此她有「殭屍片天后」之稱。

後來，她於1993年退出娛樂圈轉職保險業，曾連續16年成為百萬圓桌會會員，早年更成為公司首位女性高級區域總監。

點擊圖片放大
+11
+10

豪宅具氣派

王玉環在保險業大展拳腳創出好成績，住於具氣派的豪宅內。好客的她之前邀趙雅芝夫婦等到家中，讓家居曝光。今次呂方夫婦，再次令豪宅環境展現於公眾面前。

從聚會合照所見，王玉環的豪宅裝潢典雅兼具氣派，巨型客廳裡設有水晶吊燈，到處都放滿鮮花，超大露台外亦擺放許多植物。

另外露台可俯瞰一片綠游游的郊外美景，室內有如「皇宮」一般，看著風景心曠神怡，令人羨慕。

最新影片：

湊得輕鬆啲

相關文章

【明星豪宅】「綺夢」張敏泰國被捕獲近況曝光　清邁豪宅裝潢奢華設有私人游泳池
17:58 2023/09/01
【明星豪宅】「綺夢」張敏泰國被捕獲近況曝光　清邁豪宅裝潢奢華設有私人游泳池
【明星豪宅】視后林夏薇住15億山頂獨立屋　與周嘉洛拍片俯瞰維港靚景
17:01 2023/09/06
【明星豪宅】視后林夏薇住15億山頂獨立屋　與周嘉洛拍片俯瞰維港靚景
【明星豪宅】關智斌訪七師傅3千呎風水屋　七仙羽以999「黃金水」招待客人
14:44 2023/09/07
【明星豪宅】關智斌訪七師傅3千呎風水屋　七仙羽以999「黃金水」招待客人

你可能感興趣

【明星豪宅】「綺夢」張敏泰國被捕獲近況曝光　清邁豪宅裝潢奢華設有私人游泳池
17:58 2023/09/01
【明星豪宅】「綺夢」張敏泰國被捕獲近況曝光　清邁豪宅裝潢奢華設有私人游泳池
【明星豪宅】視后林夏薇住15億山頂獨立屋　與周嘉洛拍片俯瞰維港靚景
17:01 2023/09/06
【明星豪宅】視后林夏薇住15億山頂獨立屋　與周嘉洛拍片俯瞰維港靚景
【明星豪宅】關智斌訪七師傅3千呎風水屋　七仙羽以999「黃金水」招待客人
14:44 2023/09/07
【明星豪宅】關智斌訪七師傅3千呎風水屋　七仙羽以999「黃金水」招待客人
王玉環 娛樂人物職業 演員 家居 豪宅 颱風

最高瀏覽

【新手爸媽】陪太太剖腹產嚇到精神受創　澳男向醫院索償50億判決結果出爐
16:43 2023/09/15
【新手爸媽】陪太太剖腹產嚇到精神受創　澳男向醫院索償50億判決結果出爐
【食用安全】肉醬意粉放5日再叮熱食　20歲學生睡夢中肝壞死暴斃【附食安2大建議】
12:29 2023/09/15
【食用安全】肉醬意粉放5日再叮熱食　20歲學生睡夢中肝壞死暴斃【附食安2大建議】
【兒童理財】月儲2000元變成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財
17:17 2023/09/14
【兒童理財】月儲2000元變成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財