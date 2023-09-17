【明星豪宅】超強颱風吹襲露台花園盡毁　王玉環重拾打卡美景：風雨無阻

▲ 王玉環於露台嘆茶。

超強颱風蘇拉於本月1日襲港，本港不少豪宅難逃出現滲水和漏水等慘況，當中有「殭屍片天后」之稱的昔日影星王玉環居於2600呎的豪宅，於颱風吹襲之下，其家中的露台小花園也「受創」呢。

王玉環早前於社交平台分享一段影片，當中她寫道：「10號風球，我家的陽台樹葉已經掉的七七八八了……雨後歸巢，有鳳來儀，諸事大吉。」

【明星豪宅】訪「殭屍片天后」王玉環超豪大宅 肥媽驚嘆：好似皇宮一樣【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

盆栽吹到四散落地

片中所見，露台遍地樹葉，當中一盤杜鵑花被吹散，另一邊的盆栽也被吹倒四散落地，連鴿子也想來「築巢」，站於露台可俯瞰美麗山景，相信那刻王玉環會幾沮喪。

不過時隔兩星期，王玉環於微博分享數張家居照片，經過一輪的執拾之後，露台擺放不少鮮花和盆栽，打扮靚靚的王玉環坐在露台上嘆茶，認真寫意，另外見她擺放不少燈籠裝飾，似乎準備於這裡賞月。

【藝人轉型】呂方夫婦訪王玉環豪宅 殭屍片天后轉行成保險女王奢華大宅曝光

一代「殭屍片天后」

王玉環是中韓混血兒，活躍於1980至90年代初的她曾接拍過26部電影，因為當中不乏殭屍片，包括《殭屍家族》、《靈幻先生》等，故此她有「殭屍片天后」之稱。

後來，她於1993年退出娛樂圈轉職保險業，曾連續16年成為百萬圓桌會會員，早年更成為公司首位女性高級區域總監。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

豪宅具氣派

王玉環在保險業大展拳腳創出好成績，住於具氣派的豪宅內。好客的她之前邀趙雅芝夫婦等到家中，讓家居曝光。今次呂方夫婦，再次令豪宅環境展現於公眾面前。

從聚會合照所見，王玉環的豪宅裝潢典雅兼具氣派，巨型客廳裡設有水晶吊燈，到處都放滿鮮花，超大露台外亦擺放許多植物。

另外露台可俯瞰一片綠游游的郊外美景，室內有如「皇宮」一般，看著風景心曠神怡，令人羨慕。

最新影片：