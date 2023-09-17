【癌症】女性患癌比率首多過男性　梁憲孫：與空氣污染及飲食習慣相關

▲ 梁憲孫表示，女性患癌比率增加與飲食習慣以及空氣污染有關。(資料圖片)(陳靜儀攝)

2020年本港人口患癌比例，在20年內首次下跌，女性患癌比率首次多過男性，每100名男性患癌，就有105名女性患癌，其中女性患乳癌有所增加，肺癌女性患者佔比亦有上升。

養和醫院綜合腫瘤科中心主任梁憲孫於一個電台節目表示，相信與飲食習慣和患乳癌息息相關，亦有研究發現空氣污染和基因變化，會增加患肺癌風險。 梁憲孫指，以往癌症病人需要做手術抽取腫瘤細胞化驗，現時有部分醫院可透過放射性診斷，包括X光和電腦掃描，了解體內腫瘤細胞情況，可加快為病人提供治療。'

養和醫院放射治療部主任關永康在電台節目指，養和7月起設置全港首部質子治療儀器，目前有約10名病人使用，質子治療相比傳統放射治療，後遺症較少，較適合治療患癌兒童。 他說，養和目前用於癌症放射治療的器材，包括高能量X光機、直線加速機和螺旋放射治療機，可以應付9成病人治療所需，近年亦引進數碼導航功能的治療機器，可以精準處理面積較小的腫瘤細胞靶區，避免影響中樞神經和重要器官。

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責任編輯： 陳展棋







